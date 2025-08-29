Гайола манит красотой, но несёт беду: что скрывает самый опасный остров Италии

Неподалёку от Неаполя, прямо в Неаполитанском заливе, есть крошечный остров Гайола. На первый взгляд он выглядит как открытка: бирюзовое море, каменные скалы и зелень, соединённые арочным мостиком. Но несмотря на красоту, местные жители предпочитают обходить его стороной и называют местом с дурной славой.

Фото: commons.wikimedia.org by Gianfranco Vitolo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Остров Гайола

Загадочные истории владельцев

История странных событий началась ещё в XIX веке, когда первый известный владелец возвёл на Гайоле виллу и мост. Спустя короткое время мужчина неожиданно умер.

Следующим хозяином стал немец Ханс Браун. Его жизнь на острове тоже оборвалась внезапно, при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают вопросы.

Позднее Гайолу купил Отто Грунбак, но и он вскоре скончался. Швейцарский предприниматель Морис Сандоз также не смог насладиться отдыхом на острове — смерть настигла его до того, как он успел перебраться сюда окончательно.

Самая громкая история связана с семьёй Аньелли, владельцами автоконцерна Fiat. После покупки острова наследники династии столкнулись с чередой тяжёлых утрат, и фамилия поспешила избавиться от Гайолы.

Легенды и происхождение

По древним преданиям, когда-то Гайола была частью материка. В результате тектонических сдвигов остров откололся, а затем раскололся ещё и на две половины.

Известно, что в римскую эпоху сюда приезжали для проведения обрядов и молитв, но жить здесь постоянно никто не решался. Исключением стал загадочный отшельник, которого рыбаки прозвали Волшебником. Он выращивал растения, жил в пещере и поддерживал хорошие отношения с местными. После его исчезновения остров вновь оказался безлюдным.

Остров без обитателей

Сегодня Гайола необитаема. Добраться до неё можно за несколько минут на лодке, но мало кто решается высадиться на берег. Даже рыбаки предпочитают обходить остров стороной, считая его "невезучим местом".

Сочетание живописной природы и мрачных историй превратило Гайолу в одну из самых загадочных достопримечательностей Италии. Этот крошечный остров одновременно притягивает и пугает, сохраняя за собой репутацию тайного символа Неаполитанского залива.