Гора Тайшань, куда тысячи лет шли императоры: ради чего стоит преодолеть 6 тысяч ступеней

Тайшань — самая высокая из пяти великих гор Китая, символ стабильности и вечности. С момента своего открытия более 2 тысяч лет назад гору посещали китайские императоры для проведения ритуалов и жертвоприношений, а также паломники, даосы и буддисты.

Она стала местом вдохновения для поэтов и художников, и её вершина усеяна храмами и памятниками, подтверждающими богатую историю.

Предпочтительней ночное восхождение

Путь к вершине через Красные ворота (Хунмэнь) занимает от 4 до 6 часов и включает в себя бесконечные каменные лестницы (более 6 тысяч ступеней), а самая сложная часть — "Восемнадцать изгибов" — испытание даже для самых подготовленных туристов. Многие предпочитают ночное восхождение, чтобы насладиться восходом солнца — одним из самых красивых видов горы.

Для тех, кто не хочет преодолевать все препятствия пешком, предусмотрена канатная дорога, ведущая ближе к вершине.

Если переоценили свои силы …

Однако следует учитывать, что некоторые туристы недооценивают сложность маршрута и могут переоценить свои силы. В такой ситуации на помощь приходят профессиональные носильщики, которые за плату переносят уставших клиентов на носилках обратно вниз по горе.

Уточнения

Даос (кит 道士, dàoshì; в русский язык попало из южного произношения) — адепт, посвятивший себя даосизму, это может быть отшельник, учитель, настоятель храма, даосский монах (в монастырских школах), член семьи даосов.



