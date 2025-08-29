Звезда соцсетей: Дом Трампа во Флориде притягивает поклонников издалека

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

На побережье Флориды (США) находится дом, который стал звездой соцсетей — "дом Трампа", принадлежащий Марвину Пиви. Дом расположен на живописном шоссе 30А в округе Уолтон.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Причина популярности домика — большие баннеры в поддержку Дональда Трампа, установленные Пиви.

В 2021 году местные власти потребовали убрать баннеры или ежедневно платить штрафы. Пиви заявил, что они нарушили его конституционные права. В марте 2025 года суд постановил, что штрафы были несправедливыми, и округ должен выплатить ему 42 000 долларов, пишет New York Post.

Его видео продолжают набирать популярность, вызывая множество положительных откликов от поклонников, которые даже приезжают к нему в гости, чтобы сфотографироваться у дома.

"Хотел бы быть твоим соседом!" — написал один из пользователей владельцу знаменитого дома.

Уточнения

Баннер (англ. banner — флаг, транспарант) — графическое изображение рекламного характера.

