Звезда соцсетей: Дом Трампа во Флориде притягивает поклонников издалека

На побережье Флориды (США) находится дом, который стал звездой соцсетей — "дом Трампа", принадлежащий Марвину Пиви. Дом расположен на живописном шоссе 30А в округе Уолтон.
Причина популярности домика — большие баннеры в поддержку Дональда Трампа, установленные Пиви.
В 2021 году местные власти потребовали убрать баннеры или ежедневно платить штрафы. Пиви заявил, что они нарушили его конституционные права. В марте 2025 года суд постановил, что штрафы были несправедливыми, и округ должен выплатить ему 42 000 долларов, пишет New York Post.
Его видео продолжают набирать популярность, вызывая множество положительных откликов от поклонников, которые даже приезжают к нему в гости, чтобы сфотографироваться у дома.
"Хотел бы быть твоим соседом!" — написал один из пользователей владельцу знаменитого дома.
Баннер (англ. banner — флаг, транспарант) — графическое изображение рекламного характера.
