Море встречается с лавандой: самый недооценённый пляж Европы спрятан в хорватской деревушке

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Европе множество потрясающих пляжей, но найти идеальное уединённое место не так-то просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Недавно Time Out выделил самый недооценённый пляж Европы, расположенный в Хорватии, вдали от популярных направлений, таких как Испания, Греция или Португалия.

Речь идёт о пляже в Завале, маленькой рыбацкой деревушке, где можно насладиться практически нетронутой природой. Здесь вас ждёт не только кристально чистое море, но и живописные оливковые деревья, виноградники и кусты лаванды с розмарином.

Завала пока не столь известна среди туристов, поскольку раньше добраться сюда было непросто, но открытие туннеля Питт-оф-Завала изменило ситуацию. Если пляж в Завале окажется многолюдным, вы всегда можете отправиться на соседний тихий остров Шкедро, где живёт всего несколько человек.

Уточнения

Хорва́тия — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Граничит на северо-западе со Словенией, на северо-востоке — с Венгрией и Сербией, на юге и востоке — с Боснией и Герцеговиной и Черногорией; на западе омывается Адриатическим морем и имеет морскую границу с Италией.



