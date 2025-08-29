Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки
Секрет чистоты без химии: сода превращается в убийцу грязи, если добавить то, что есть на каждой кухне
Адаптер ремня щёлкает, кошелёк плачет: как псевдоремень ускоряет встречу со штрафом
Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки
Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине
Суд против чувств: юрист Андрей Конышев поясняет, кому достанется животное при разводе

Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам

3:22
Туризм

Северная Корея вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ, но на этот раз не из-за политики или военных манёвров. Туристы из разных стран получили возможность впервые за долгие годы увидеть "новое лицо" закрытого государства: современные курорты, торговые центры и даже кофейни, подозрительно похожие на западные.

Пляж Северной Кореи
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пляж Северной Кореи

Туризм как витрина режима

После пяти лет изоляции, вызванной пандемией и ужесточением санкций, Пхеньян вновь открыл границы для иностранных гостей. К февралю 2025 года стало известно, что власти делают ставку на развитие туризма как на источник столь необходимой валюты. Одним из главных проектов стала туристическая зона на полуострове Калма, где летом заработали новые гостиницы и пляжи.

Именно сюда в первую очередь приехали первые организованные группы иностранцев — в основном из России. Неделя отдыха обошлась им примерно в 1400 долларов. Путешественникам разрешили снимать фото и видео, но с ограничениями: нельзя было показывать военных, стройки и объекты, связанные с государственными службами. Тем не менее, именно их материалы стали основой для публикации в New York Times, давшей редкий взгляд на то, как власти пытаются "перепридумать" образ страны.

Западные черты в закрытой столице

Особый интерес вызвала столица. В Пхеньяне появились многозальные торговые комплексы, где можно купить мебель, невероятно похожую на продукцию IKEA, включая названия в том же стиле. Эксперты предполагают, что речь может идти либо о контрабанде, либо о копиях. Несмотря на санкции, магазины активно демонстрируют ассортимент, напоминающий западные сети.

Не меньшее удивление вызвала кофейня Mirai Reserve, которая выглядит почти как премиальные Starbucks Reserve. Но за три чашки кофе туристам пришлось отдать 25 долларов — сумма немалая даже для многих европейских столиц. Представители Starbucks и IKEA поспешили заявить, что никакого отношения к Северной Корее их компании не имеют.

"Как в кино"

Для многих гостей поездка стала настоящим культурным шоком.

"Себе я представляла всё иначе, но оказалось, что еды много и даже есть выбор", — сказала студентка-медик из Китая.

Туристка из Санкт-Петербурга Дарья Зубкова отметила, что пребывание на курорте походило на постановку:

"Сдается, что всё это специально для тебя разыгрывают", — рассказала она.

По её словам, еда была изобильной — много рыбы и мяса на гриле, а персонал исполнял любое пожелание. При этом местных жителей к иностранцам не подпускали.

Туризм как инструмент политики

Для Северной Кореи развитие курортной инфраструктуры — не только экономическая, но и политическая стратегия. Создавая искусственно благополучный образ, Пхеньян стремится показать, что способен предлагать иностранцам комфорт и безопасность. Но за этой картинкой остаётся скрытым настоящий облик страны, где жизнь обычных граждан далека от витринного изобилия.

Уточнения

Starbucks Corporation, "Ста́рбакс" — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен.

IKEA (ИКЕА) — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Новости спорта
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале Аудио 
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки
Секрет чистоты без химии: сода превращается в убийцу грязи, если добавить то, что есть на каждой кухне
Адаптер ремня щёлкает, кошелёк плачет: как псевдоремень ускоряет встречу со штрафом
Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки
Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.