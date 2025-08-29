Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам

3:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Северная Корея вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ, но на этот раз не из-за политики или военных манёвров. Туристы из разных стран получили возможность впервые за долгие годы увидеть "новое лицо" закрытого государства: современные курорты, торговые центры и даже кофейни, подозрительно похожие на западные.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пляж Северной Кореи

Туризм как витрина режима

После пяти лет изоляции, вызванной пандемией и ужесточением санкций, Пхеньян вновь открыл границы для иностранных гостей. К февралю 2025 года стало известно, что власти делают ставку на развитие туризма как на источник столь необходимой валюты. Одним из главных проектов стала туристическая зона на полуострове Калма, где летом заработали новые гостиницы и пляжи.

Именно сюда в первую очередь приехали первые организованные группы иностранцев — в основном из России. Неделя отдыха обошлась им примерно в 1400 долларов. Путешественникам разрешили снимать фото и видео, но с ограничениями: нельзя было показывать военных, стройки и объекты, связанные с государственными службами. Тем не менее, именно их материалы стали основой для публикации в New York Times, давшей редкий взгляд на то, как власти пытаются "перепридумать" образ страны.

Западные черты в закрытой столице

Особый интерес вызвала столица. В Пхеньяне появились многозальные торговые комплексы, где можно купить мебель, невероятно похожую на продукцию IKEA, включая названия в том же стиле. Эксперты предполагают, что речь может идти либо о контрабанде, либо о копиях. Несмотря на санкции, магазины активно демонстрируют ассортимент, напоминающий западные сети.

Не меньшее удивление вызвала кофейня Mirai Reserve, которая выглядит почти как премиальные Starbucks Reserve. Но за три чашки кофе туристам пришлось отдать 25 долларов — сумма немалая даже для многих европейских столиц. Представители Starbucks и IKEA поспешили заявить, что никакого отношения к Северной Корее их компании не имеют.

"Как в кино"

Для многих гостей поездка стала настоящим культурным шоком.

"Себе я представляла всё иначе, но оказалось, что еды много и даже есть выбор", — сказала студентка-медик из Китая.

Туристка из Санкт-Петербурга Дарья Зубкова отметила, что пребывание на курорте походило на постановку:

"Сдается, что всё это специально для тебя разыгрывают", — рассказала она.

По её словам, еда была изобильной — много рыбы и мяса на гриле, а персонал исполнял любое пожелание. При этом местных жителей к иностранцам не подпускали.

Туризм как инструмент политики

Для Северной Кореи развитие курортной инфраструктуры — не только экономическая, но и политическая стратегия. Создавая искусственно благополучный образ, Пхеньян стремится показать, что способен предлагать иностранцам комфорт и безопасность. Но за этой картинкой остаётся скрытым настоящий облик страны, где жизнь обычных граждан далека от витринного изобилия.

Уточнения

Starbucks Corporation, "Ста́рбакс" — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен.



IKEA (ИКЕА) — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

