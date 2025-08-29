Таиланд запускает печать доверия для туристов: что скрывается за этим знаком качества

Знаете ли вы, что Таиланд решил запустить собственный знак доверия для туристической отрасли? Уже с октября 2025 года по всей стране заработает программа Trusted Thailand Stamp — специальная маркировка для компаний и объектов, которые соответствуют самым строгим стандартам качества, безопасности и сервиса.

Это решение направлено на то, чтобы сделать отдых ещё более комфортным и предсказуемым для миллионов гостей, включая российских туристов, которые традиционно входят в число лидеров по посещаемости Таиланда.

Что означает Trusted Thailand Stamp

Trusted Thailand Stamp — это не просто логотип на сайте отеля или туроператора. Получить печать смогут только те организации, которые докажут, что они соответствуют четырём главным критериям.

Общая безопасность: наличие камер, планы эвакуации и быстрая связь с экстренными службами.

наличие камер, планы эвакуации и быстрая связь с экстренными службами. Финансовая прозрачность: использование международных систем оплаты и гарантии финансовой безопасности.

использование международных систем оплаты и гарантии финансовой безопасности. Иностранная поддержка: помощь туристам на нескольких языках, включая русский, а также информационная поддержка в нештатных ситуациях.

помощь туристам на нескольких языках, включая русский, а также информационная поддержка в нештатных ситуациях. Удобная навигация: простые схемы передвижения и понятная система ориентирования для гостей страны.

Для туристов это станет своеобразным маяком качества — знак позволит легко находить проверенные и надёжные компании.

Почему это важно именно для россиян

Россия занимает первое место среди неазиатских стран по числу туристов в Таиланде и стабильно входит в топ-5 по общему потоку.

В 2024 году страну посетили 1 745 327 россиян.

В период с января по май 2025 года поток увеличился ещё на 15% по сравнению с прошлым годом — это около 900 тысяч человек.

Для столь масштабной аудитории важно, чтобы отдых был не только красивым, но и максимально безопасным. Новый знак доверия как раз станет инструментом для повышения уверенности туристов.

Где предпочитают отдыхать россияне в Таиланде

По данным Турпрома, у российских туристов сформировался свой топ-5 любимых мест в Таиланде:

Пхукет — роскошные пляжи, ночная жизнь и живописные острова. Паттайя — доступные цены, развлечения и близость к Бангкоку. Бангкок — город контрастов, где древние храмы соседствуют с небоскрёбами. Самуи — тропический рай для романтиков и любителей уединения. Краби — бирюзовое море, скалы и уединённые пляжи для спокойного отдыха.

Ставка на доверие и безопасность

Программа Trusted Thailand Stamp обещает не только повысить уровень сервиса, но и укрепить репутацию страны среди туристов со всего мира. Для россиян это особенно актуально: популярность Таиланда только растёт, и новый знак станет важным аргументом в пользу этого направления.

