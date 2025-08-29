Таиланд запускает печать доверия для туристов: что скрывается за этим знаком качества

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Знаете ли вы, что Таиланд решил запустить собственный знак доверия для туристической отрасли? Уже с октября 2025 года по всей стране заработает программа Trusted Thailand Stamp — специальная маркировка для компаний и объектов, которые соответствуют самым строгим стандартам качества, безопасности и сервиса.

Отдых в Тайланде
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых в Тайланде

Это решение направлено на то, чтобы сделать отдых ещё более комфортным и предсказуемым для миллионов гостей, включая российских туристов, которые традиционно входят в число лидеров по посещаемости Таиланда.

Что означает Trusted Thailand Stamp

Trusted Thailand Stamp — это не просто логотип на сайте отеля или туроператора. Получить печать смогут только те организации, которые докажут, что они соответствуют четырём главным критериям.

  • Общая безопасность: наличие камер, планы эвакуации и быстрая связь с экстренными службами.
  • Финансовая прозрачность: использование международных систем оплаты и гарантии финансовой безопасности.
  • Иностранная поддержка: помощь туристам на нескольких языках, включая русский, а также информационная поддержка в нештатных ситуациях.
  • Удобная навигация: простые схемы передвижения и понятная система ориентирования для гостей страны.

Для туристов это станет своеобразным маяком качества — знак позволит легко находить проверенные и надёжные компании.

Почему это важно именно для россиян

Россия занимает первое место среди неазиатских стран по числу туристов в Таиланде и стабильно входит в топ-5 по общему потоку.

  • В 2024 году страну посетили 1 745 327 россиян.
  • В период с января по май 2025 года поток увеличился ещё на 15% по сравнению с прошлым годом — это около 900 тысяч человек.

Для столь масштабной аудитории важно, чтобы отдых был не только красивым, но и максимально безопасным. Новый знак доверия как раз станет инструментом для повышения уверенности туристов.

Где предпочитают отдыхать россияне в Таиланде

По данным Турпрома, у российских туристов сформировался свой топ-5 любимых мест в Таиланде:

  1. Пхукет — роскошные пляжи, ночная жизнь и живописные острова.
  2. Паттайя — доступные цены, развлечения и близость к Бангкоку.
  3. Бангкок — город контрастов, где древние храмы соседствуют с небоскрёбами.
  4. Самуи — тропический рай для романтиков и любителей уединения.
  5. Краби — бирюзовое море, скалы и уединённые пляжи для спокойного отдыха.

Ставка на доверие и безопасность

Программа Trusted Thailand Stamp обещает не только повысить уровень сервиса, но и укрепить репутацию страны среди туристов со всего мира. Для россиян это особенно актуально: популярность Таиланда только растёт, и новый знак станет важным аргументом в пользу этого направления.

