Таиланд запускает печать доверия для туристов: что скрывается за этим знаком качества

Знаете ли вы, что Таиланд решил запустить собственный знак доверия для туристической отрасли? Уже с октября 2025 года по всей стране заработает программа Trusted Thailand Stamp — специальная маркировка для компаний и объектов, которые соответствуют самым строгим стандартам качества, безопасности и сервиса.
Это решение направлено на то, чтобы сделать отдых ещё более комфортным и предсказуемым для миллионов гостей, включая российских туристов, которые традиционно входят в число лидеров по посещаемости Таиланда.
Trusted Thailand Stamp — это не просто логотип на сайте отеля или туроператора. Получить печать смогут только те организации, которые докажут, что они соответствуют четырём главным критериям.
Для туристов это станет своеобразным маяком качества — знак позволит легко находить проверенные и надёжные компании.
Россия занимает первое место среди неазиатских стран по числу туристов в Таиланде и стабильно входит в топ-5 по общему потоку.
Для столь масштабной аудитории важно, чтобы отдых был не только красивым, но и максимально безопасным. Новый знак доверия как раз станет инструментом для повышения уверенности туристов.
По данным Турпрома, у российских туристов сформировался свой топ-5 любимых мест в Таиланде:
Программа Trusted Thailand Stamp обещает не только повысить уровень сервиса, но и укрепить репутацию страны среди туристов со всего мира. Для россиян это особенно актуально: популярность Таиланда только растёт, и новый знак станет важным аргументом в пользу этого направления.
Качество — выражающая совокупность существенных признаков, особенностей и свойств, которые отличают один предмет или явление от других и придают ему определённость.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.