Шанхай удивляет вновь: почему Бунд — лучшее место для начала знакомства с городом

1:51
Туризм

Бунд, ключевая достопримечательность Шанхая, представляет собой полосу на западном берегу реки Хуанпу. 

Шанхай, Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Fussan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шанхай, Китай

Представительства мировых банков

Здесь сосредоточено 52 здания начала XX века, возведенных представительствами мировых банков, торговых компаний и влиятельных бизнесменов. Архитектурный стиль этих сооружений демонстрирует разнообразие: от неоклассики до готики.

Доминирующим зданием является бывший главный офис HSBC, где в настоящее время располагается Шанхайский банк развития Пудун. Внутри, в банковском зале на первом этаже, можно увидеть фрески, выполненные в греческом стиле. Их удалось сохранить во время Культурной революции благодаря хитрости местного архитектора, который, как утверждается, закрасил их.

Вайтань

Набережная Вайтань активна и днем, и ночью, но особенно прекрасна ранним утром, когда тишину нарушают лишь редкие прохожие и занимающиеся спортом.

Место проведения шоу фонарей

В шанхайском саду Юйюань можно увидеть образцы традиционной китайской архитектуры. Изначально Старый город был ядром Шанхая, центром его развития до прибытия британцев в 1850-х годах. Этот район, по площади примерно равный половине нью-йоркского Центрального парка, когда-то был обнесен городской стеной, ныне разрушенной.

Сейчас это популярное место среди местных и иностранных туристов, особенно во время празднования Лунного Нового года, когда здесь проходит впечатляющее шоу фонарей. В остальное время года посетители могут прогуляться по запутанным улочкам между тщательно отреставрированными историческими зданиями, пишет CNN.

Уточнения

Китайский Новый год часто неофициально называют «лунным новым годом», поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а сама его точная дата определяется на основе лунных фаз.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
