Кулинарные открытия в сердце Альп: где в Доломитах объединяются традиции и комфорт

Доломитовые Альпы на севере Италии поражают с первого взгляда: острые скалистые пики возвышаются над зелёными лугами, где под звон колокольчиков пасётся скот. Среди этой красоты спрятана небольшая деревня Сан-Виджилио-ди-Мареббе — настоящий уголок традиционного Южного Тироля.
Здесь всего 1200 жителей. Дома в стиле альпийских шале, изящная белая церковь Кьеза-Мадре-ди-Сан-Виджилио в центре и лавки с резными изделиями создают особую атмосферу.
В ресторанах подают традиционные блюда. В Ristorante Fana Ladina стоит попробовать шлуцкрапфен — равиоли со шпинатом и рикоттой в сливочно-луковом соусе.
После прогулок по горам отдых ждёт в уютных отелях со спа — например, Sporthotel Exclusive или Stoa Hotel. Главное же достоинство деревни — близость к величественным природным ландшафтам.
С июня по сентябрь сюда приезжают любители пеших походов. От Сан-Виджилио легко добраться до Кронплатца — горы высотой 2280 м. На вершину ведут подъёмники Kronplatz 2000 и Ruis, а также маршрут к Пиц-де-Плайес, популярный у туристов и велосипедистов.
Всего в нескольких милях — парк Фанес-Сенес-Брайес с живописными тропами и знаменитым изумрудным озером Брайес. Для любителей адреналина здесь работает самый длинный в Европе зиплайн длиной более 1,5 км.
Зимой Сан-Виджилио превращается в горнолыжный курорт с 110 км трасс и 32 подъёмниками. Здесь есть зоны для детей и новичков, а для опытных — знаменитая "Чёрная пятёрка" на Кронплатце. Курорт связан со знаменитым маршрутом Селларонда, проходящим через четыре перевала Доломит.
После катания можно заглянуть в деревенский паб Bus Stop, попробовать местное пиво или грушевую граппу. А всего в 90 минутах отсюда находится Больцано — столица региона с аэропортом.
Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп. Массив располагается в северо-восточной части Италии на территории провинций Беллуно, Больцано, Порденоне, Тренто и Удине.
