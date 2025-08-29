Кулинарные открытия в сердце Альп: где в Доломитах объединяются традиции и комфорт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Туризм

Доломитовые Альпы на севере Италии поражают с первого взгляда: острые скалистые пики возвышаются над зелёными лугами, где под звон колокольчиков пасётся скот. Среди этой красоты спрятана небольшая деревня Сан-Виджилио-ди-Мареббе — настоящий уголок традиционного Южного Тироля.

Альпийский рай
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Альпийский рай

Атмосфера деревни

Здесь всего 1200 жителей. Дома в стиле альпийских шале, изящная белая церковь Кьеза-Мадре-ди-Сан-Виджилио в центре и лавки с резными изделиями создают особую атмосферу.

Вкус Южного Тироля

В ресторанах подают традиционные блюда. В Ristorante Fana Ladina стоит попробовать шлуцкрапфен — равиоли со шпинатом и рикоттой в сливочно-луковом соусе.

Отдых и проживание

После прогулок по горам отдых ждёт в уютных отелях со спа — например, Sporthotel Exclusive или Stoa Hotel. Главное же достоинство деревни — близость к величественным природным ландшафтам.

Лето в горах

С июня по сентябрь сюда приезжают любители пеших походов. От Сан-Виджилио легко добраться до Кронплатца — горы высотой 2280 м. На вершину ведут подъёмники Kronplatz 2000 и Ruis, а также маршрут к Пиц-де-Плайес, популярный у туристов и велосипедистов.

Всего в нескольких милях — парк Фанес-Сенес-Брайес с живописными тропами и знаменитым изумрудным озером Брайес. Для любителей адреналина здесь работает самый длинный в Европе зиплайн длиной более 1,5 км.

Зима для всех

Зимой Сан-Виджилио превращается в горнолыжный курорт с 110 км трасс и 32 подъёмниками. Здесь есть зоны для детей и новичков, а для опытных — знаменитая "Чёрная пятёрка" на Кронплатце. Курорт связан со знаменитым маршрутом Селларонда, проходящим через четыре перевала Доломит.

Вечерний отдых и окрестности

После катания можно заглянуть в деревенский паб Bus Stop, попробовать местное пиво или грушевую граппу. А всего в 90 минутах отсюда находится Больцано — столица региона с аэропортом.

Уточнения

Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп. Массив располагается в северо-восточной части Италии на территории провинций Беллуно, Больцано, Порденоне, Тренто и Удине.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
