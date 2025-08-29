Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы привыкли засыпать днём, чтобы восстановить силы? Именно эта привычка становится первым маркером скрытой угрозы
Автосалон превращается в театр: клиент приходит за одной машиной, а уезжает с другой и кредитом
Корни остаются голодными, даже если подкормок хватает: в чём главный враг урожая
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство

Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году

2:02
Туризм

Середина лета показала чёткую картину спроса на Кикладах. Условные "победители" сезона — Парос и Наксос. Среди "проигравших" оказались Санторини и Миконос.

Киклады
Фото: commons.wikimedia.org by Σωτηρία Γιαντζόγλου / Swtiria at Greek Wikipedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киклады

Санторини: год потерь

Несмотря на усилия предпринимателей, доходы отелей снизились минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. Эффект зимней сейсмической активности оказался слишком сильным: на ключевых рынках, таких как США и Китай, доверие подорвано.

Чтобы удержать клиентов, цены заметно снизили, но сезон всё равно считают провальным. В первые пять месяцев международные прибытия упали на 24% — всего 85 тыс. человек.

Миконос: затяжной спад

На Миконосе ситуация не лучше. После падения спроса в 2023 году остров так и не восстановился. Цены снизили, но загрузка остаётся слабой, а состав туристов изменился — гостей с высокой покупательной способностью стало меньше.

Даже в июле улицы курорта выглядят значительно тише, чем в прежние годы, и оживление наблюдается только по выходным.

Дополнительный удар нанёс новый сбор для круизных пассажиров — до 20 евро в день. Турбизнес ждёт, как это отразится на ежедневных расходах гостей.

Парос и Наксос: рост интереса

Совсем другая картина на Паросе: спрос вырос, особенно на люксовые отели. Инвестиции в жильё и рестораны сделали остров модной альтернативой "переполненным" курортам. Правда, есть жалобы на слишком высокие цены в кафе и ресторанах.

Наксос, не обладая роскошной инфраструктурой, показывает стабильный рост. Турпоток превысил ожидания, а сезон обещает продлиться до осени.

Всё больше туристов выбирают его как доступное и спокойное направление с хорошим балансом "цена-качество".

Уточнения

Кикла́ды Кикладские острова (греч. Κυκλάδες, Кикладес — «лежащие кругом») — архипелаг в южной части Эгейского моря. В составе территории Греции. Более 200 островов, образующих несколько вытянутых с северо-запада на юго-восток гирлянд.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство
Что наносить на лицо при акне: список самых эффективных масок
Екатерину Гордон обвинили в интимной близости с миллионером Романом Товстиком
Apple готовит чистку: какие гаджеты пропадут из магазинов этой осенью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.