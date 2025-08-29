Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году

Середина лета показала чёткую картину спроса на Кикладах. Условные "победители" сезона — Парос и Наксос. Среди "проигравших" оказались Санторини и Миконос.

Санторини: год потерь

Несмотря на усилия предпринимателей, доходы отелей снизились минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. Эффект зимней сейсмической активности оказался слишком сильным: на ключевых рынках, таких как США и Китай, доверие подорвано.

Чтобы удержать клиентов, цены заметно снизили, но сезон всё равно считают провальным. В первые пять месяцев международные прибытия упали на 24% — всего 85 тыс. человек.

Миконос: затяжной спад

На Миконосе ситуация не лучше. После падения спроса в 2023 году остров так и не восстановился. Цены снизили, но загрузка остаётся слабой, а состав туристов изменился — гостей с высокой покупательной способностью стало меньше.

Даже в июле улицы курорта выглядят значительно тише, чем в прежние годы, и оживление наблюдается только по выходным.

Дополнительный удар нанёс новый сбор для круизных пассажиров — до 20 евро в день. Турбизнес ждёт, как это отразится на ежедневных расходах гостей.

Парос и Наксос: рост интереса

Совсем другая картина на Паросе: спрос вырос, особенно на люксовые отели. Инвестиции в жильё и рестораны сделали остров модной альтернативой "переполненным" курортам. Правда, есть жалобы на слишком высокие цены в кафе и ресторанах.

Наксос, не обладая роскошной инфраструктурой, показывает стабильный рост. Турпоток превысил ожидания, а сезон обещает продлиться до осени.

Всё больше туристов выбирают его как доступное и спокойное направление с хорошим балансом "цена-качество".

Кикла́ды Кикладские острова (греч. Κυκλάδες, Кикладес — «лежащие кругом») — архипелаг в южной части Эгейского моря. В составе территории Греции. Более 200 островов, образующих несколько вытянутых с северо-запада на юго-восток гирлянд.

