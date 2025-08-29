Европа на краю: как ограничение туристов грозит континенту потерей $245 миллиардов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Последний отчёт Всемирного Совета по путешествиям и туризму (WTTC) предупреждает: если крупнейшие города Европы введут жёсткие ограничения для туристов, континент может лишиться 245 млрд долларов туристического ВВП и почти 3 млн рабочих мест за три года.

Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Ввласенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Италия

Удар по экономике

Снижение турпотоков затронет не только сами города, но и национальные экономики, а также региональные цепочки поставок. Для Европы это сопоставимо с полной потерей туристического ВВП Италии. Потери бюджета могут достичь 122 млрд долларов налоговых поступлений.

Города под давлением

  • Венеция — минус 14,1 млрд долларов прямых доходов и 18,4 млрд косвенных. Италия рискует лишиться 15,2 млрд налогов — сумма, сопоставимая со строительством 260 больниц.
  • Амстердам — 12,4 млрд прямых и 23,6 млрд косвенных потерь, под угрозой 364 тыс. рабочих мест.
  • Барселона и Париж — до 29 и 30 млрд долларов ВВП, соответственно. Во Франции могут исчезнуть 284 тыс. вакансий и 16,2 млрд налоговых поступлений.

Протесты и недовольство

Летом 2025-го южная Европа стала ареной массовых протестов против туризма. В Барселоне жители устраивали уличные акции против 26 млн туристов в городе с населением всего 1,6 млн. В Париже сотрудники Лувра даже временно закрыли музей, заявив: "Предел испытания неумолимо".

Персонал жаловался на нехватку теневых зон, туалетов и изматывающую жару под стеклянной пирамидой. Лувр рассчитан на 4 млн посетителей, но принимает почти 9 млн в год.

Поиск решений

WTTC предлагает использовать технологии реального времени для управления потоками и развивать сотрудничество власти, бизнеса и местных жителей. Альтернатива простым ограничениям — вовлечение людей в планирование будущего туризма.

"Важно призывать туристов открывать менее известные направления. Это лучший способ погрузиться в культуру и поддержать местные сообщества", — отмечает глава туркомпании Wild Frontiers Клэр Тобин.

В качестве примера Тобин привела Амстердам, где туристов направляют в окрестные города, развивая новые маршруты и распределяя нагрузку.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². В Европе проживает чуть меньше 750 миллионов человек, что делает её четвёртой по численности населения частью света после Азии, Африки и Америки.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
