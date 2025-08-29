Европа на краю: как ограничение туристов грозит континенту потерей $245 миллиардов

Последний отчёт Всемирного Совета по путешествиям и туризму (WTTC) предупреждает: если крупнейшие города Европы введут жёсткие ограничения для туристов, континент может лишиться 245 млрд долларов туристического ВВП и почти 3 млн рабочих мест за три года.
Снижение турпотоков затронет не только сами города, но и национальные экономики, а также региональные цепочки поставок. Для Европы это сопоставимо с полной потерей туристического ВВП Италии. Потери бюджета могут достичь 122 млрд долларов налоговых поступлений.
Летом 2025-го южная Европа стала ареной массовых протестов против туризма. В Барселоне жители устраивали уличные акции против 26 млн туристов в городе с населением всего 1,6 млн. В Париже сотрудники Лувра даже временно закрыли музей, заявив: "Предел испытания неумолимо".
Персонал жаловался на нехватку теневых зон, туалетов и изматывающую жару под стеклянной пирамидой. Лувр рассчитан на 4 млн посетителей, но принимает почти 9 млн в год.
WTTC предлагает использовать технологии реального времени для управления потоками и развивать сотрудничество власти, бизнеса и местных жителей. Альтернатива простым ограничениям — вовлечение людей в планирование будущего туризма.
"Важно призывать туристов открывать менее известные направления. Это лучший способ погрузиться в культуру и поддержать местные сообщества", — отмечает глава туркомпании Wild Frontiers Клэр Тобин.
В качестве примера Тобин привела Амстердам, где туристов направляют в окрестные города, развивая новые маршруты и распределяя нагрузку.
