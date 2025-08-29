Санторини в унынии: каким оказался летний сезон для знаменитого острова

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Все ждали, что к лету Санторини вернётся к привычным потокам туристов. Но сезон оказался разочарованием: остров так и не оправился после сейсмической активности, начавшейся в начале года и серьёзно ударившей по Пасхе и старту сезона.

Фото: en.wikipedia.org by Танзания is licensed under free more info Санторини

Падение спроса

Несмотря на скидки и снижение цен на отели и рестораны, поток отдыхающих остаётся слабым. Заполняемость гостиниц снизилась примерно на 30%. Особенно пострадали путешественники из США и Китая — именно они обычно приносят острову основную выручку.

Статистика перелётов

По данным Fraport, в июле пассажиропоток из-за рубежа упал на 8,7% (311 тыс. человек против 341 тыс. годом ранее). За первые семь месяцев снижение составило 15% — 676 тыс. пассажиров против 795 тыс. в прошлом году. В августе авиакомпании предложили на 7,5% меньше мест, а в целом международная доступность на сезон упала на 15%.

Внутренний рынок

Высокая стоимость билетов — не только из Пирея, но и между Кикладами и Критом — ограничила и внутренний туризм. По данным ΕΛΣΤΑΤ, доходы гостиниц во втором квартале сократились на 22,1% (с 145,2 млн до 113,1 млн евро). В общественном питании падение составило 21% (с 65 млн до 51 млн евро).

Что дальше

Эксперты уверены: многие отели закроются раньше обычного, не дожидаясь конца сезона. Надежд на быстрое восстановление нет — даже весна и осень, когда спрос обычно высок, не обещают привычного наплыва гостей.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Санторин(и) — один из основных центров туризма в Восточном Средиземноморье.

