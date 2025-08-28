Отважный путешественник или бессовестный хайпожор? Видео о племени каннибалов вызвало гнев в сети

Широкую критику в сети вызвал ирландский блогер, путешественник и искатель приключений Дара Тах за использование образа выдуманного "племени каннибалов".
Видео, озаглавленное "Только что попытался установить контакт с племенем каннибалов", набрало более 17,7 миллионов просмотров. В ролике Тах пытается преподнести вождю племени мешок соли как символ дружбы.
Блогер решил посетить некое племя в Папуа, индонезийской части Новой Гвинеи. На видео группа, возглавляемая местным гидом, плывет на лодке по реке, а местные жители, стоящие на берегу, кричат и размахивают руками. Один из них направляет на лодку лук со стрелами.
Пользователи обвинили Таха в эксплуатации местных жителей ради просмотров и в создании ложного образа жизни жителей отдаленных районов Папуа. Некоторые критики выразили недовольство тем, что коренные жители были представлены каннибалами, подчеркивая, что они живут мирной жизнью, пишет New York Post.
Па́пуа — Новая Гвине́я — государство в Океании, расположенное в юго-западной части Тихого океана и занимающее восточную часть острова Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, северную часть Соломоновых островов (о-ва Бугенвиль, Бука), о-ва Д’Антркасто и др. Площадь — 462 840 км². Население — 7 275 324 человека (2011) — главным образом, папуасы и меланезийцы. Городское население — 15,2 % (на 1991 г.).
