Отважный путешественник или бессовестный хайпожор? Видео о племени каннибалов вызвало гнев в сети

Туризм

Широкую критику в сети вызвал ирландский блогер, путешественник и искатель приключений Дара Тах за использование образа выдуманного "племени каннибалов".

племя с отдаленного района Новой Гвинеи
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
племя с отдаленного района Новой Гвинеи

Якобы наладил контакт

Видео, озаглавленное "Только что попытался установить контакт с племенем каннибалов", набрало более 17,7 миллионов просмотров. В ролике Тах пытается преподнести вождю племени мешок соли как символ дружбы.

Блогер решил посетить некое племя в Папуа, индонезийской части Новой Гвинеи. На видео группа, возглавляемая местным гидом, плывет на лодке по реке, а местные жители, стоящие на берегу, кричат и размахивают руками. Один из них направляет на лодку лук со стрелами.

Всё ради хайпа

Пользователи обвинили Таха в эксплуатации местных жителей ради просмотров и в создании ложного образа жизни жителей отдаленных районов Папуа. Некоторые критики выразили недовольство тем, что коренные жители были представлены каннибалами, подчеркивая, что они живут мирной жизнью, пишет New York Post.

Уточнения

Па́пуа — Новая Гвине́я  — государство в Океании, расположенное в юго-западной части Тихого океана и занимающее восточную часть острова Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, северную часть Соломоновых островов (о-ва Бугенвиль, Бука), о-ва Д’Антркасто и др. Площадь — 462 840 км². Население — 7 275 324 человека (2011) — главным образом, папуасы и меланезийцы. Городское население — 15,2 % (на 1991 г.).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
