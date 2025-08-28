Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каркассон и его сыновья: пять замков, которые открывают мрачное сердце Франции

Туризм

Если вас манят заброшенные крепости, легенды о рыцарях и панорамы, от которых захватывает дух, — отправляйтесь в Лангедок-Руссильон. Эта историческая провинция на юге Франции, ныне часть региона Окситания, хранит десятки средневековых замков. Большинство из них возвышается на скальных вершинах, словно каменные корабли над морем холмов.

Крепость Каркассон
Фото: commons.wikimedia.org by Lynx1211, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крепость Каркассон

Каркассон — ворота в прошлое

Начать лучше всего с Каркассона. Здесь находится самая крупная укреплённая цитадель Западной Европы, два кольца стен общей протяжённостью более трёх километров и 52 башни. Внутри — узкие улочки, отели, рестораны и почти осязаемая атмосфера Средневековья. Неудивительно, что сюда ежегодно приезжают более четырёх миллионов туристов.

История Каркассона драматична. Его правитель Раймунд-Роже Транкавель однажды отказался выдать катаров католическим войскам и возглавил оборону города. Однако его выманили якобы на переговоры, арестовали и убили. После падения Каркассона один за другим пали и другие катарские замки.

"Пять сыновей Каркассона"

Среди многочисленных крепостей особое место занимали Пюилоран, Керибюс, Пейрепертюз, Терме и Агилар. Эти "пять сыновей Каркассона" прикрывали пути к главному городу. Сегодня именно они считаются самыми эффектными для посещения.

Пюилоран — замок Белой Дамы

Дорога к Пюилорану проходит через живописное ущелье реки Од. Это единственный замок, который католики так и не смогли взять силой. Он сохранился почти в первозданном виде и в XIII веке стал южной королевской крепостью Франции.

С замком связана легенда о несчастной королеве Бланке Бурбонской, которую убил собственный муж. С тех пор, по рассказам очевидцев, в руинах можно встретить её призрак — Белую Даму. Даже если вы не верите в привидения, подъем по тропе-серпантину с видами на башни и горы подарит впечатления, которые запомнятся надолго.

Керибюс — последняя твердыня

Этот замок, построенный ещё в X веке, когда-то был опорным пунктом катаров. Его не брали штурмом, но в итоге он был сдан как выкуп за пленённого лидера катаров. Керибюс сохранил свои мощные стены и готический зал собраний.

С башни открываются виды на соседний Пейрепертюз и долину, особенно красивые в лучах заката. Но будьте готовы к тому, что здесь всегда дуют сильнейшие ветра: местные говорят, что они сбивают с ног даже крепких мужчин.

Пейрепертюз — небесный Каркассон

Самый популярный и, возможно, самый красивый замок катаров. Подъём по сотне высеченных в скале ступенек выводит к часовне Сан-Жорди на самой вершине. Вид отсюда — словно с небес: горы, долины, соседние замки и крошечные деревушки внизу.

Пейрепертюз служил людям до конца XVIII века, поэтому он сохранился очень хорошо. Сегодня здесь устраивают фестивали с рыцарскими турнирами и рынками в духе Средневековья. А местные скалолазы по-прежнему покоряют отвесные стены рядом с замком, удивляя туристов своей смелостью.

Уточнения

Ситэ или крепость Каркасон (фр. Cité de Carcassonne, ville fortifiée de Carcassonne) — средневековый архитектурный ансамбль, расположенный во французском городе Каркасоне на территории департамента Од.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
