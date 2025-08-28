Италия без витрин: города и острова, где за фасадами скрывается другая реальность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Туризм

Италия — страна, где за каждым поворотом дороги скрывается шедевр. От виноградников Тосканы до гламурных видов Капри — каждое место здесь будто создано для того, чтобы вдохновлять и дарить незабываемые впечатления.

Тоскана
Фото: commons.wikimedia.org by Mihael Grmek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тоскана

Тоскана: дороги среди виноградников

Земля знаменитых красных вин удивляет не только бокалами "Кьянти". Здесь дороги вьются среди зелёных холмов, золотых полей и стройных кипарисов. Такой пейзаж будто сошёл с открытки и стал символом итальянской гармонии.

Трастевере, Рим

Этот римский квартал когда-то считался рабочим, а теперь стал меккой для гурманов. Узкие улочки здесь полны маленьких тратторий, рынков под открытым небом и демократичных баров, где любят собираться студенты. Атмосфера простая, но невероятно колоритная.

Национальный парк Гран-Парадизо

Настоящий рай в Грайских Альпах: кристальные озёра, дикие горные пейзажи и тропы, ведущие к ледникам. Именно здесь можно встретить горных козлов — символ парка и напоминание о том, что природа всё ещё умеет удивлять.

Капри

Гламурный остров, окружённый бирюзовыми волнами, уже давно стал местом притяжения знаменитостей. Скалы Фаральони, яркие цветы и запах моря превращают Капри в идеальную локацию для отдыха и вдохновения.

Альберобелло, Апулия

Сказочный городок недалеко от Бари, где белые конусообразные дома-трулли напоминают снег даже в жаркий день. Именно за эту архитектурную уникальность Альберобелло внесён в список ЮНЕСКО и притягивает туристов со всего мира.

Уточнения

Ита́лия официальное название — Италья́нская Респу́блика — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
