Чудодейственный источник и святыни: куда стремятся паломники со всей России

Вы когда-нибудь бывали там, где история встречается с легендой, а природа сама словно помогает душе обрести покой? Именно таким местом считается Свято-Георгиевский женский монастырь недалеко от города Ессентуки в Ставропольском крае.

История и основание

Монастырь был основан в 1998 году на территории древнего аланского поселения. По преданию, именно здесь явилась икона Святого Георгия Победоносца. Это событие и определило выбор места для строительства обители.

Архитектура и святыни

Сегодня монастырь представляет собой настоящий архитектурный ансамбль. На его территории расположены:

Георгиевский собор в византийском стиле;

келейные корпуса;

трапезная;

другие монастырские здания.

Главная святыня — мощи Святого Георгия Победоносца. Но это не единственное чудо: в монастыре хранится и множество других реликвий.

Источник с целебной водой

Особое внимание паломники уделяют источнику с живительной водой. Считается, что она обладает целебной силой, помогает восстановить силы и укрепить здоровье.

Атмосфера и природа

С монастырской территории открывается панорамный вид на горы, леса и долины. Это место, где можно почувствовать гармонию с собой и миром, вдали от суеты.

Когда приезжать лучше всего

Посетить монастырь можно в любое время года. Однако особенно приятно делать это летом или в тёплую осень, когда можно не только насладиться красотой монастыря, но и погулять по его живописным окрестностям.

Исто́чник — выход подземных вод на поверхность.



Монасты́рь (через церк.-слав. манастырь, от греч. μοναστήρι(ον), μαναστήρι(ο)ν, от μονος — "одинокий, один", родств. монах) — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс принадлежащих ей богослужебных, жилых и хозяйственных построек.

