Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагедия на высоте: что случилось с альпинисткой Натальей Наговициной, когда Пик Победы закрыл путь вниз
Хотите пышное облако пионов весной? Осенняя подготовка решает судьбу цветения заранее
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Два месяца и точка: что грозит водителям, если не слить бензин из бака
Kia готовит неожиданную экспансию в России — зарегистрирован целый маркетплейс
Не игнорируйте этот сигнал: постоянно холодные руки могут говорить о серьезной болезни
Шах и мат, учёные! Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство плоской Земли
Борнмутский университет: холодный душ утром повышает продуктивность и снижает тревожность

Шесть веков труда и вечность наградой: три готических собора, что покоряют сердца туристов

2:24
Туризм

Готические соборы — это не только памятники архитектуры, но и настоящие туристические магниты Европы. Каждый год миллионы путешественников приезжают в Шартр, Милан или Севилью, чтобы увидеть витражи, устремлённые в небо шпили и почувствовать атмосферу Средневековья. Эти храмы — словно живые музеи под открытым небом, где история сочетается с красотой и мистикой.

Шартрский собор во Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Olvr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шартрский собор во Франции

Готическая архитектура родилась во Франции в XII веке и почти четыре столетия формировала облик Европы. Величественные соборы строились десятилетиями, но именно они сегодня стали визитной карточкой городов и объектами, ради которых туристы пересекают континенты.

Шартрский собор — сияние витражей

Во Франции сохранился почти в первозданном виде Шартрский собор. Его окна — это настоящий океан света: площадь витражей превышает 2000 кв. м. Внутри хранится реликвия — плащаница Богоматери, ради которой ежегодно сюда приезжают тысячи паломников.

Дуомо в Милане — шесть веков строительства

Миланский собор Дуомо строили почти 600 лет, и сегодня его фасад можно рассматривать бесконечно. Каменное кружево, 135 мраморных шпилей, сотни горгулий и тысячи скульптур превращают храм в музей под открытым небом. Внутри — витражи, мозаики, пятиметровый канделябр и особая святыня: гвоздь с Креста Господня, хранящийся над главным алтарём.

Севильский кафедральный собор — храм легенд

Самый большой готический храм Европы расположен в Севилье. Его площадь — около 11,5 тысяч кв. м. Интерьер поражает роскошью: 30-метровый алтарь с библейскими сюжетами, полотна Гойи, Сурбарана и Веласкеса. Но больше всего посетителей манит легенда — именно здесь, по преданию, покоятся останки Христофора Колумба, а золото его экспедиций пошло на украшение собора.

Вдохновение на века

Эти шедевры готики — не просто памятники архитектуры. Для одних они святыни, для других — источник вдохновения и напоминание о том, что красота и величие способны пережить века.

Уточнения

Собо́р главный христианский храм города или монастыря, в котором богослужение возглавляет епископ (архиепископ, митрополит, патриарх).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Новости спорта
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости Аудио 
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок
Еда и рецепты
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Хотите пышное облако пионов весной? Осенняя подготовка решает судьбу цветения заранее
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Два месяца и точка: что грозит водителям, если не слить бензин из бака
Kia готовит неожиданную экспансию в России — зарегистрирован целый маркетплейс
Не игнорируйте этот сигнал: постоянно холодные руки могут говорить о серьезной болезни
Шах и мат, учёные! Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство плоской Земли
Борнмутский университет: холодный душ утром повышает продуктивность и снижает тревожность
Вселенная затянута в петлю: астрономы увидели, как вращается нить из 14 галактик
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.