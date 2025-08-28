В Гоа сезон дождей в разгаре: как не испортить отпуск во время сезона муссонов

Редкий турист из России доберётся в Гоа в августе: чартеров нет, да и все знают — сезон дождей в разгаре. Но те, кто рискнул, получают настоящий тропический "душ" — ливни не прекращаются, влажность зашкаливает до 90%, и кажется, будто пора обзаводиться жабрами.

При этом температура держится вполне комфортная: +27…+29 днём и около +24 ночью. Вода в океане тоже тёплая, +28°, но сильные дожди и бушующие волны мало кого вдохновят на купание.

Прогноз на ближайшие дни

Пт, 29 августа: +28° / +24°.

Сб, 30 августа: +28° / +24°.

Вс, 31 августа: +29° / +24°.

Пн, 1 сентября: +28° / +24°.

Вт, 2 сентября: +28° / +24°.

Ср, 3 сентября: +28° / +24°.

Чт, 4 сентября: +29° / +24°.

Пт, 5 сентября: +29° / +24°.

Как не дать дождям испортить отпуск

Туристы, оказавшиеся в Гоа в сезон муссонов, могут превратить ливни в часть приключения. Главное — не сидеть в отеле.

Что можно делать

Гулять по храмам, музеям и рынкам.

Пробовать гоанскую кухню: карри, морепродукты, Vindaloo, Xacuti.

Сходить на массаж или заняться йогой.

Испытать удачу в местных казино.

Отправиться за покупками — украшения, специи и сувениры всегда в ходу.

Погрузиться в атмосферу местных фестивалей.

Куда отправиться

Старый Гоа — знаменитые храмы и соборы под защитой ЮНЕСКО.

Лучшее время для поездки

Настоящий туристический сезон в Гоа длится с октября по март. Тогда погода сухая и солнечная, море спокойное, а пляжный отдых — в самом разгаре. Весна же жаркая и душная, а лето и начало осени проходят под знаком муссонов.

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости.



Сезон дождей — время года, когда выпадает непропорционально большое количество осадков в регионе.

