В Гоа сезон дождей в разгаре: как не испортить отпуск во время сезона муссонов

2:39
Туризм

Редкий турист из России доберётся в Гоа в августе: чартеров нет, да и все знают — сезон дождей в разгаре. Но те, кто рискнул, получают настоящий тропический "душ" — ливни не прекращаются, влажность зашкаливает до 90%, и кажется, будто пора обзаводиться жабрами.

сезон дождей
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
сезон дождей

При этом температура держится вполне комфортная: +27…+29 днём и около +24 ночью. Вода в океане тоже тёплая, +28°, но сильные дожди и бушующие волны мало кого вдохновят на купание.

Прогноз на ближайшие дни

  • Пт, 29 августа: +28° / +24°.
  • Сб, 30 августа: +28° / +24°.
  • Вс, 31 августа: +29° / +24°.
  • Пн, 1 сентября: +28° / +24°.
  • Вт, 2 сентября: +28° / +24°.
  • Ср, 3 сентября: +28° / +24°.
  • Чт, 4 сентября: +29° / +24°.
  • Пт, 5 сентября: +29° / +24°.

Как не дать дождям испортить отпуск

Туристы, оказавшиеся в Гоа в сезон муссонов, могут превратить ливни в часть приключения. Главное — не сидеть в отеле.

Что можно делать

  • Гулять по храмам, музеям и рынкам.
  • Пробовать гоанскую кухню: карри, морепродукты, Vindaloo, Xacuti.
  • Сходить на массаж или заняться йогой.
  • Испытать удачу в местных казино.
  • Отправиться за покупками — украшения, специи и сувениры всегда в ходу.
  • Погрузиться в атмосферу местных фестивалей.

Куда отправиться

  • Старый Гоа — знаменитые храмы и соборы под защитой ЮНЕСКО.
  • Плантации специй — прогулка среди кардамона, перца и корицы.
  • Водопад Дудхсагар — одно из самых впечатляющих мест Индии.
  • Рынок Мапуса — яркое место для покупок фруктов, специй и мелочей.
  • Пляж Палолем — один из красивейших пляжей Южного Гоа.

Лучшее время для поездки

Настоящий туристический сезон в Гоа длится с октября по март. Тогда погода сухая и солнечная, море спокойное, а пляжный отдых — в самом разгаре. Весна же жаркая и душная, а лето и начало осени проходят под знаком муссонов.

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. 

Сезон дождей — время года, когда выпадает непропорционально большое количество осадков в регионе.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
