Даже горячая вода — роскошь: блогерша сравнила жизнь в Америке и России

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествующая по миру Марина Ершова поделилась неожиданными наблюдениями о том, в чём Россия выигрывает у других стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Hidalgo Molina, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сальвадор

В своём блоге она рассказала, что после поездок по Центральной Америке особенно оценила то, что раньше казалось само собой разумеющимся.

Стоимость медицины за границей

По словам Ершовой, в Сальвадоре визит к врачу обходится минимум в 30-40 долларов (2,4-3,2 тысячи рублей). В Мексике стоимость ещё выше — около 50 долларов (4 тысячи рублей). При этом речь идёт о простом осмотре, например, "послушать дыхание".

"Там есть и государственные медучреждения, но местные предпочитают частные. Говорят, так надёжнее", — отметила россиянка.

Простые удобства, которые за границей недоступны

Кроме медицины Ершова выделила и другие повседневные удобства. В России — дешёвый интернет, горячая вода из крана и огромный выбор продуктов в магазинах.

Маленькие детали, которые становятся ценностью

По словам блогерши, именно такие детали заставляют по-новому взглянуть на жизнь в России и осознать, насколько привычные вещи могут быть ценностью.

Уточнения

Центра́льная Аме́рика (исп. América Central, англ. Central America) — регион, расположенный между Североамериканским регионом и Южной Америкой, относящийся геологически и географически к североамериканскому континенту.

