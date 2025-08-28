Рай у причала: названы самые красивые порты мира

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие начинается не только с аэропорта. Многие города мира встречают гостей своими портами — и именно они становятся визитной карточкой курорта.

Фото: commons.wikimedia by Hyerestourisme, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ порт Поркероль, Франция

Британские эксперты AllClear Travel Insurance составили рейтинг самых красивых портов планеты, и в него попал один итальянский город.

Лидеры списка

Валетта

Первое место досталось столице Мальты — Валлетте. Город, расположенный всего в 80 километрах от Сицилии, называют "Карибами Европы". Прозрачная вода и средневековые стены создают эффектное сочетание, которое встречает туристов прямо с палубы корабля.

Ушуайя

На втором месте — аргентинский порт Ушуайя, известный как "край света". Это последняя точка перед Антарктидой, где море соединяется с горами Мартиаль.

Палермо

Замыкает тройку Палермо — единственный итальянский порт в списке. Сицилийская столица привлекает гостей солнечным небом, колоритными рынками и ресторанчиками у воды.

Кто ещё попал в топ

В десятку лучших также вошли порты Стадсгорден (Швеция), Нассау (Багамы), Аруба, Лиссабон, Сидней, оманский Султан Кабус и турецкий порт Эге. Все они признаны местами, где морское путешествие превращается в настоящее эстетическое наслаждение.

Этот рейтинг может стать идеальным ориентиром для тех, кто планирует круиз или отпуск у моря: иногда именно порт задаёт настроение всей поездке.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.

