Рай у причала: названы самые красивые порты мира

Туризм

Путешествие начинается не только с аэропорта. Многие города мира встречают гостей своими портами — и именно они становятся визитной карточкой курорта.

порт Поркероль, Франция
Фото: commons.wikimedia by Hyerestourisme, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
порт Поркероль, Франция

Британские эксперты AllClear Travel Insurance составили рейтинг самых красивых портов планеты, и в него попал один итальянский город.

Лидеры списка

Валетта

Первое место досталось столице Мальты — Валлетте. Город, расположенный всего в 80 километрах от Сицилии, называют "Карибами Европы". Прозрачная вода и средневековые стены создают эффектное сочетание, которое встречает туристов прямо с палубы корабля.

Ушуайя

На втором месте — аргентинский порт Ушуайя, известный как "край света". Это последняя точка перед Антарктидой, где море соединяется с горами Мартиаль.

Палермо

Замыкает тройку Палермо — единственный итальянский порт в списке. Сицилийская столица привлекает гостей солнечным небом, колоритными рынками и ресторанчиками у воды.

Кто ещё попал в топ

В десятку лучших также вошли порты Стадсгорден (Швеция), Нассау (Багамы), Аруба, Лиссабон, Сидней, оманский Султан Кабус и турецкий порт Эге. Все они признаны местами, где морское путешествие превращается в настоящее эстетическое наслаждение.

Этот рейтинг может стать идеальным ориентиром для тех, кто планирует круиз или отпуск у моря: иногда именно порт задаёт настроение всей поездке.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
