Клопы атакуют мегаполисы США: рейтинг самых зараженных городов шокирует

Когда думаешь о жизни в мегаполисе, первое, что приходит в голову — это суета и заполненные народом улицы, но вряд ли кто вспомнит о насекомых-вредителях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Постельный клоп на белой простыне

Компания Orkin представила свежий рейтинг городов с наибольшим распространением клопов. В основе списка — данные, собранные с коммерческих и жилых объектов в разных городах с мая 2024 по май 2025 года.

Бен Хоттел, энтомолог Orkin, отметил, что крайне важно знать, как распознать, предотвратить и контролировать этих вредителей. Он подчеркнул, что клопы исключительно живучи, и избавиться от них в доме или отеле — задача не из простых.

Согласно последнему отчету, Чикаго лидирует в списке городов с наибольшей популяцией клопов уже пятый год подряд. Второе место занял Кливленд, штат Огайо, а на третьем месте — Детройт, штат Мичиган. Лос-Анджелес, штат Калифорния, и Индианаполис, штат Индиана, расположились на четвертой и пятой строчках соответственно.

Orkin рекомендует осматривать помещение на предмет заражения, обращая внимание на мелких, плоских, овальных насекомых коричневого цвета, по размеру напоминающих яблочное семечко.

Рекомендуется проверять простыни, шторы и подушки на наличие клопов или следов их жизнедеятельности, пишет New York Post.

В поездках желательно хранить багаж на полках, подальше от кровати и другой мебели, а после возвращения внимательно осматривать вещи и стирать одежду в сушилке при высокой температуре в течение 30-45 минут.

