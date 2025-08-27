Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Утренний метеоризм может быть связан с обезвоживанием и пищевыми привычками

Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии

1:44
Туризм

Вдали от переполненных туристами популярных мест, остров Вис скрывает менее известные сокровища: уединенные пляжи, идеально подходящие для изучения на каяке или сапборде, холмистые виноградники и прибрежные ресторанчики с умеренными ценами.

Отдых у моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых у моря

Многие посетители Голубой пещеры предпочитают многочисленные туры на скоростных катерах, отправляющихся из разных уголков Далмации. Однако, чтобы по-настоящему оценить Вис, стоит задержаться здесь подольше. Несмотря на растущую популярность острова после выхода фильма "Мамма миа! 2", здесь все еще можно найти спокойные уголки.

"Активный отдых" — именно так можно описать время, проведенное на Висе. На юго-восточном побережье, в тихом местечке Рукавац, британская пара предлагает гостям размещение в отреставрированном каменном доме. Они организуют занятия йогой, каякингом, сапсерфингом и велосипедные прогулки. Их семидневный "активно-расслабляющий" отпуск дает возможность заниматься спортом в удовольствие.

Каякинг у пляжа Стинива — незабываемое приключение. Голубая пещера, несомненно, прекрасна, но часто бывает переполнена туристами. 

Вдали от моря можно исследовать Вис, путешествуя по его виноградникам и извилистым дорогам.

Днем столица острова, город Вис, кажется сонной, но с наступлением темноты террасы ресторанов вдоль гавани наполняются жизнью. В Комиже можно найти множество мест для обеда: от недорогих пиццерий до более изысканных ресторанов, сообщает The Guardian.

Уточнения

Ка́тер (от англ. cutter — «тот, кто режет, разрезает», «резак») — общее название небольших судов или небольших кораблей военно-морского флота.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Домашние животные
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию Аудио 
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
У ЕС почти не осталось санкционных рычагов влияния на Россию
Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.