Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вдали от переполненных туристами популярных мест, остров Вис скрывает менее известные сокровища: уединенные пляжи, идеально подходящие для изучения на каяке или сапборде, холмистые виноградники и прибрежные ресторанчики с умеренными ценами.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отдых у моря

Многие посетители Голубой пещеры предпочитают многочисленные туры на скоростных катерах, отправляющихся из разных уголков Далмации. Однако, чтобы по-настоящему оценить Вис, стоит задержаться здесь подольше. Несмотря на растущую популярность острова после выхода фильма "Мамма миа! 2", здесь все еще можно найти спокойные уголки.

"Активный отдых" — именно так можно описать время, проведенное на Висе. На юго-восточном побережье, в тихом местечке Рукавац, британская пара предлагает гостям размещение в отреставрированном каменном доме. Они организуют занятия йогой, каякингом, сапсерфингом и велосипедные прогулки. Их семидневный "активно-расслабляющий" отпуск дает возможность заниматься спортом в удовольствие.

Каякинг у пляжа Стинива — незабываемое приключение. Голубая пещера, несомненно, прекрасна, но часто бывает переполнена туристами.

Вдали от моря можно исследовать Вис, путешествуя по его виноградникам и извилистым дорогам.

Днем столица острова, город Вис, кажется сонной, но с наступлением темноты террасы ресторанов вдоль гавани наполняются жизнью. В Комиже можно найти множество мест для обеда: от недорогих пиццерий до более изысканных ресторанов, сообщает The Guardian.

Уточнения

Ка́тер (от англ. cutter — «тот, кто режет, разрезает», «резак») — общее название небольших судов или небольших кораблей военно-морского флота.



