Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лай — это не шум, а полноценный язык: 5 фраз, которые ваша собака говорит вам каждый день
Моторы, которые не ломаются: механики без работы, владельцы без проблем
Прыщи на спине: скрытый побочный эффект лета
Флеболог Авакян: ночные спазмы могут быть связаны с физической нагрузкой и обезвоживанием
Силы станет больше, а времени уйдёт меньше — всё благодаря этому упражнению
Финансовая угроза: в ЮАР прокомментировали слухи об отключении SWIFT
Банка, которая спасает зиму: закуска, что идёт и к мясу, и к картошке — дешево, быстро и надолго
Человек-осьминог выходит в космос: лишние руки могут изменить правила выживания
Ультрасовременный фасад, старинный интерьер: кто победит в этой битве стилей

Закат в Дубровнике: как провести вечер на пляже Банье и не упустить магию ночи

1:53
Туризм

Дубровник давно перестал быть тайной Европы. Популярность города взлетела после съёмок "Игры престолов", но его очарование гораздо глубже. Средневековые стены, занесённые в список ЮНЕСКО, кристально чистое Адриатическое море и невероятные виды продолжают покорять даже искушённых путешественников.

Дубровник, пляж Банье
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дубровник, пляж Банье

Одно из самых известных мест отдыха — пляж Банье, расположенный всего в нескольких шагах от Старого города. Чтобы попасть сюда, нужно выйти через Плоческие ворота и спуститься по лестнице.

На берегу вас встретят бары, ресторан, пляжный клуб и потрясающий вид на красные крыши Дубровника.

Как провести день на Банье

Вход бесплатный, но за комфорт придётся заплатить: аренда шезлонгов и зонтиков стоит дорого. Экономные путешественники берут полотенце и располагаются прямо на гальке или у бетонной стены. Стоит помнить, что это галечный пляж, поэтому пригодятся аквашузы.

Если хочется больше уединения, можно отправиться на менее известные пляжи или взять каяк. Прокат Dubrovnik Water Sports предлагает карты для поиска живописных бухт, включая скрытый пещерный пляж Бетина.

А вечером доступна экскурсия "Закат с гидом" — прогулка на байдарках вокруг крепостных стен в золотых лучах уходящего солнца.

Вечерние ритмы

С заходом солнца Банье меняется. Пляжный клуб превращается в ночную площадку под открытым небом, где веселье начинается после полуночи. Диджеи, танцы, коктейли и беседы под звёздами длятся до рассвета.

Днём сюда приходят пораньше, чтобы занять место у моря, а ночью лучше появляться с лёгким опозданием — именно тогда жизнь на пляже только начинается.

Уточнения

Дубро́вник (хорв. Dubrovnik, до 1918 года — Рагу́за, итал. Ragusa) — город в Хорватии, административный центр Дубровницко-Неретванской жупании. Старый город на обрывистом мысу над морем окружён крепостными стенами, состоит из каменных построек XIV—XVIII веков, отнесён к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Новости спорта
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Бесплатное удобрение под ногами: тайная сила огородных остатков — ботва меняет почву лучше удобрений
Хищники глубин без зубов: климат уничтожает оружие акул
Может, взрыва и не было: симуляции раскрывают альтернативный сценарий рождения мира
Почему даже кофе не спасает от сонливости: в чём скрытая причина
Когда машина едет только на аккумуляторе: сколько километров реально проехать на одном заряде АКБ
Диетологи: завтрак с высоким содержанием белка помогает снизить тягу к сладкому
Неприятный запах исчезает, если вспомнить про этот простой лайфхак
Почему спортсмены выбирают компрессионную одежду— секрет в каждой тренировке
Закат в Дубровнике: как провести вечер на пляже Банье и не упустить магию ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.