Закат в Дубровнике: как провести вечер на пляже Банье и не упустить магию ночи

Туризм

Дубровник давно перестал быть тайной Европы. Популярность города взлетела после съёмок "Игры престолов", но его очарование гораздо глубже. Средневековые стены, занесённые в список ЮНЕСКО, кристально чистое Адриатическое море и невероятные виды продолжают покорять даже искушённых путешественников.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дубровник, пляж Банье

Одно из самых известных мест отдыха — пляж Банье, расположенный всего в нескольких шагах от Старого города. Чтобы попасть сюда, нужно выйти через Плоческие ворота и спуститься по лестнице.

На берегу вас встретят бары, ресторан, пляжный клуб и потрясающий вид на красные крыши Дубровника.

Как провести день на Банье

Вход бесплатный, но за комфорт придётся заплатить: аренда шезлонгов и зонтиков стоит дорого. Экономные путешественники берут полотенце и располагаются прямо на гальке или у бетонной стены. Стоит помнить, что это галечный пляж, поэтому пригодятся аквашузы.

Если хочется больше уединения, можно отправиться на менее известные пляжи или взять каяк. Прокат Dubrovnik Water Sports предлагает карты для поиска живописных бухт, включая скрытый пещерный пляж Бетина.

А вечером доступна экскурсия "Закат с гидом" — прогулка на байдарках вокруг крепостных стен в золотых лучах уходящего солнца.

Вечерние ритмы

С заходом солнца Банье меняется. Пляжный клуб превращается в ночную площадку под открытым небом, где веселье начинается после полуночи. Диджеи, танцы, коктейли и беседы под звёздами длятся до рассвета.

Днём сюда приходят пораньше, чтобы занять место у моря, а ночью лучше появляться с лёгким опозданием — именно тогда жизнь на пляже только начинается.

Уточнения

Дубро́вник (хорв. Dubrovnik, до 1918 года — Рагу́за, итал. Ragusa) — город в Хорватии, административный центр Дубровницко-Неретванской жупании. Старый город на обрывистом мысу над морем окружён крепостными стенами, состоит из каменных построек XIV—XVIII веков, отнесён к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

