Юг Италии, где нет жары: оазис тишины и свежести всего в часе от Бари

Прогнозы обещают: это лето войдёт в историю как одно из самых жарких. Многие туристы уже отказываются от поездок в июле и августе, выбирая более мягкие месяцы. Но если отпуск выпал именно на этот период — куда поехать, чтобы спастись от зноя?

Фото: commons.wikimedia.org by iMahesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ парк Альта Мурджа, Апулия

Ответ может быть неожиданным: юг Италии, регион Апулия и его жемчужина — Парк Альта Мурджа.

Природный оазис в сердце Апулии

Недавно Alta Murgia получила статус Всемирного геопарка ЮНЕСКО — заслуженное признание её красоты. Парк охватывает более 68 тысяч гектаров, объединяя 13 муниципалитетов и два горных сообщества. Это место, где природа, история и очаровательные деревни живут в гармонии.

Лучшие места для прохлады

Пуло-ди-Альтамура — карстовая воронка с удивительно свежим микроклиматом. Здесь проходит живописный маршрут протяжённостью 8 км, идеально подходящий для прогулки в летний зной.

Лес Меркаданте (между Кассано-делле-Мурге и Альтамурой) — 1300 гектаров зелени, лёгкие тропы и тишина.

Боско Скопарелла (между Руво-ди-Апулия и Корато) — дубовые рощи и дикая природа, где легко забыть о жаре.

Рай для велосипедистов

Alta Murgia знаменита своей сетью веломаршрутов. Особое место занимает Ciclovia Jazzo Rosso-San Magno-Castel del Monte: семь маршрутов соединяют самые красивые уголки парка, формируя одну из лучших велосипедных трасс Италии.

Как добраться

Самолётом: ближайший аэропорт — Бари, всего в 60 км от Гравины и примерно в получасе езды от Альтамуры.

На машине: от Бари следуйте по трассе SP231.

Поезд + автобус: сначала доезжаете поездом до Бари, затем пересаживаетесь на региональные линии в сторону Джоя-дель-Колле и автобус до населённых пунктов в парке.

Уточнения

Грави́на-ин-Пу́лья (итал. Gravina in Puglia) — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Бари. В городе располагается администрация Национального парка "Альта Мурджиа", в состав которого, помимо природных ландшафтов, входят многие памятники церковной, военной и гражданской архитектуры Апулии.

