Юг Италии, где нет жары: оазис тишины и свежести всего в часе от Бари

Прогнозы обещают: это лето войдёт в историю как одно из самых жарких. Многие туристы уже отказываются от поездок в июле и августе, выбирая более мягкие месяцы. Но если отпуск выпал именно на этот период — куда поехать, чтобы спастись от зноя?
Ответ может быть неожиданным: юг Италии, регион Апулия и его жемчужина — Парк Альта Мурджа.
Недавно Alta Murgia получила статус Всемирного геопарка ЮНЕСКО — заслуженное признание её красоты. Парк охватывает более 68 тысяч гектаров, объединяя 13 муниципалитетов и два горных сообщества. Это место, где природа, история и очаровательные деревни живут в гармонии.
Alta Murgia знаменита своей сетью веломаршрутов. Особое место занимает Ciclovia Jazzo Rosso-San Magno-Castel del Monte: семь маршрутов соединяют самые красивые уголки парка, формируя одну из лучших велосипедных трасс Италии.
Грави́на-ин-Пу́лья (итал. Gravina in Puglia) — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Бари. В городе располагается администрация Национального парка "Альта Мурджиа", в состав которого, помимо природных ландшафтов, входят многие памятники церковной, военной и гражданской архитектуры Апулии.
