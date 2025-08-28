Тоскана зовёт: где история и кухня создают атмосферу настоящей Италии

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тоскана — это место, где лето звучит иначе: не шумно и стремительно, а мягко и размеренно. В Сиенском Кьянти холмы следуют друг за другом, словно волны, ветер меняет ароматы с каждым сезоном, а ряды виноградников рисуют живую геометрию. Здесь, между Сиеной и Ареццо, в Кастельнуово-Берарденга, находится Castel Monastero — бывший бенедиктинский монастырь XI века, позже резиденция семьи Киджи Сарачини.

Фото: commons.wikimedia.org by Mtl1969, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тоскана

От монастыря к курорту

Пережив Средневековье и Ренессанс, это место сохранило свою идентичность. Сегодня Castel Monastero — курорт с историей, которую органично вплели в современное гостеприимство. С 2022 года он принадлежит группе Marcegaglia, сохранив при этом доверие к управляющей Грациелле Арба.

Попадая за ворота, оказываешься в маленьком мире: площадь, каменные улочки, проблески далёкой истории. В 74 номерах и виллах сохранились терракотовые полы и сводчатые потолки, а из окон открываются виды на виноградники и холмы.

Здесь можно остаться внутри — читать книгу в саду, отдыхать в спа с видом на долины или плавать в бассейне, который кажется бесконечным. А можно отправиться за стены: исследовать Сан-Гусме и Сиену, прогуляться по виноградникам или взглянуть на Кьянти с высоты воздушного шара.

Вкус Тосканы

Сердце Castel Monastero — это кухня. В ресторане Contrada шеф Давиде Канелла и его команда создают изысканные блюда: равиоли с копчёным угрём, фузилли с крапивой, перепёлка с фуа-гра. Это современное переосмысление тосканских традиций.

Совсем другая атмосфера — в Trattoria del Borgo, устроенной в старинных винных подвалах. Каменные стены, низкие своды и деревенские столы создают уют. Здесь царит простота и искренность: домашняя паста, дичь, супы, мясо на гриле, сыры и, конечно, вина Кьянти Классико.

Опыт делает ещё богаче сомелье Мануэла Лукарини, которая рассказывает истории о местных виноделах и редких бутылках.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana,) — область в центре Италии. Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

