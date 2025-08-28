Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игнорировать боль в спине — значит добровольно подписать приговор: как избежать самой опасной ошибки
Многие уверены, что без сладкого худеют быстрее, но в этой уверенности кроется опасная ошибка
Осторожнее со словами: ваш кот не просто слушает, а запоминает до 100 ваших фраз
ГИБДД: невнимательность за рулём значительно увеличивает скорость реакции
Когда огород тонет в сырости или горит от засухи — один раствор возвращает растениям силы и урожайность
Два штрафа за одно нарушение отменят: в России пересмотрят наказания для водителей
Режете лук и плачете: одна копеечная хитрость от шефов навсегда избавит от слёз и запаха
Хопфионы: физики из Сингапура и Японии придумали экзотические структуры света
Фитнес-тренеры теряют работу: этот способ подтягиваний делает их ненужными

Тоскана зовёт: где история и кухня создают атмосферу настоящей Италии

2:21
Туризм

Тоскана — это место, где лето звучит иначе: не шумно и стремительно, а мягко и размеренно. В Сиенском Кьянти холмы следуют друг за другом, словно волны, ветер меняет ароматы с каждым сезоном, а ряды виноградников рисуют живую геометрию. Здесь, между Сиеной и Ареццо, в Кастельнуово-Берарденга, находится Castel Monastero — бывший бенедиктинский монастырь XI века, позже резиденция семьи Киджи Сарачини.

Тоскана
Фото: commons.wikimedia.org by Mtl1969, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тоскана

От монастыря к курорту

Пережив Средневековье и Ренессанс, это место сохранило свою идентичность. Сегодня Castel Monastero — курорт с историей, которую органично вплели в современное гостеприимство. С 2022 года он принадлежит группе Marcegaglia, сохранив при этом доверие к управляющей Грациелле Арба.

Попадая за ворота, оказываешься в маленьком мире: площадь, каменные улочки, проблески далёкой истории. В 74 номерах и виллах сохранились терракотовые полы и сводчатые потолки, а из окон открываются виды на виноградники и холмы.

Здесь можно остаться внутри — читать книгу в саду, отдыхать в спа с видом на долины или плавать в бассейне, который кажется бесконечным. А можно отправиться за стены: исследовать Сан-Гусме и Сиену, прогуляться по виноградникам или взглянуть на Кьянти с высоты воздушного шара.

Вкус Тосканы

Сердце Castel Monastero — это кухня. В ресторане Contrada шеф Давиде Канелла и его команда создают изысканные блюда: равиоли с копчёным угрём, фузилли с крапивой, перепёлка с фуа-гра. Это современное переосмысление тосканских традиций.

Совсем другая атмосфера — в Trattoria del Borgo, устроенной в старинных винных подвалах. Каменные стены, низкие своды и деревенские столы создают уют. Здесь царит простота и искренность: домашняя паста, дичь, супы, мясо на гриле, сыры и, конечно, вина Кьянти Классико.

Опыт делает ещё богаче сомелье Мануэла Лукарини, которая рассказывает истории о местных виноделах и редких бутылках.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana,) — область в центре Италии. Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Еда и рецепты
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой Аудио 
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Вместо иглы — полоска: подтянутое лицо без инъекций — тренд, который собирает миллионы просмотров
Засор побежден: как простое устройство, которое есть в каждом доме, справилось с проблемой за 2 минуты
Погребняк заявила, что Полина Диброва не посмотрела бы на Товстика без его миллионов
Заставляли носить колготки: Меган Маркл в очередной раз раскритиковала жизнь в королевской семье
Эти линии на лице предсказывают потерю памяти: новый тревожный сигнал скрыт в морщинах
Эти насекомые оказались смертоноснее акул и медведей: рост смертельных случаев поражает
Секрет сочности раскрыт: рулет из фарша и цуккини с нежным яично-лимонным соусом
80 000 лет назад: в Узбекистане нашли артефакты старше эфиопских стрел
Рыбный раздор крепчает: Норвегия рискует потерять доступ к российским водам
Авиакомпании: прямые рейсы усилили интерес россиян к Хургаде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.