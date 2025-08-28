Американские поезда идут в будущее: секреты нового маршрута от ЛА до Нью-Йорка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Вскоре путешественники смогут добраться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк без пересадок — за 72 часа. Частная компания AmeriStarRail анонсировала проект Transcontinental Chief, запуск которого намечен на 10 мая 2026 года.

Лос-Анджелес
Фото: commons.wikimedia.org by BDS2006 (talk)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лос-Анджелес

Дата выбрана символично: Национальный день поездов, 250-летие США и подготовка к Чемпионату мира по футболу. Поезд будет востребован и во время Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, куда приедут миллионы гостей.

Как это будет работать

В отличие от масштабного и дорогого проекта калифорнийской высокоскоростной магистрали, Transcontinental Chief пойдёт по уже существующим железнодорожным коридорам.

AmeriStarRail сотрудничает с крупными грузовыми компаниями и планирует использовать обновлённые двухэтажные вагоны Superliner. Конечными станциями станут Юнион в Лос-Анджелесе и терминал Хобокен в Нью-Джерси (двухэтажные составы не помещаются в тоннели Penn Station).

Маршрут и остановки

Поезд проследует по линии Southwest Chief через Альбукерке, Канзас-Сити, Чикаго, Кливленд, Питтсбург и Гаррисберг.

Всего он соединит 54 населённых пункта, включая десятки небольших городков. Пассажирам больше не придётся делать пересадки, как сейчас на маршруте Лос-Анджелес — Нью-Йорк.

Что предложат пассажирам

  • стандартные сидячие и спальные места Amtrak
  • вагоны-рестораны
  • новый класс Chief Class с повышенным комфортом
  • платформу для перевозки автомобилей и грузовиков, чтобы водители могли отдыхать в пути

Стоимость проезда пока не объявлена. Для сравнения: авиаперелёт стоит 150-400 долларов, а билет Amtrak с пересадками — более 600.

Перспективы и ожидания

По данным опросов, 75 % американцев считают поезда лучшим видом транспорта, а рост интереса к экологичным перевозкам играет на руку проекту.

Более того, почти половина жителей США настороженно относятся к авиаперелётам из-за проблем с безопасностью. Трёхдневное путешествие по стране на поезде может стать спокойной и живописной альтернативой.

Уточнения

Лос-А́нджелес (англ. Los Angeles,) — город на юге штата Калифорния, США. Город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением порядка 13 млн человек.

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
