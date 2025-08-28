Карибы по-итальянски: три острова, которые соревнуются с райскими курортами

Чтобы увидеть бирюзовое море и пляжи, не обязательно лететь на другой конец света. В Лацио есть уголки, способные соперничать с самыми известными курортами.
Регион славится не только культурным наследием, но и живописной природой. Любители традиций найдут удовольствие в посещении очаровательных деревень.
Неми манит фестивалем клубники, Кастель Гандольфо известен как летняя резиденция пап, Арсоли Пиранделло называл "маленьким Парижем", а Чивита-ди-Баньореджо известна как "город, который умирает", стоящий на хрупкой скале.
Тем, кто ищет море, понравятся пляжи Санта-Маринеллы на севере и Торре-Астуры на юге. Но настоящий секрет региона — понтийские острова, которые нередко сравнивают с Карибами.
Выбрать лучший остров почти невозможно: каждый хранит собственный шарм. Но ясно одно — наслаждаться райскими пейзажами можно и в Лацио, не улетая за океан.
Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим. Самая крупная река — Тибр. Есть выход к Тирренскому морю.
