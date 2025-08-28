Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
45-летняя певица Слава показала шикарную фигуру назло неверному мужу
Каждая поездка в зоне риска: 7 сырых технологий китайских автомобилей могут спровоцировать аварию
Шаман сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане: кадры интимного момента попали в Сеть
Тайна Диброва: что ведущий на самом деле говорит о бывшей жене после расставания
Россия заработала миллионы на макаронах: кто главный покупатель
Весеннее цветение тюльпанов решается осенью: как выбрать луковицы без ошибок
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Сваха раскрывает тайны: Роза Сябитова назвала главный аргумент, почему Лепс и Киба — идеальная пара
Пациент накормил отражение и жил с ним как с соседом: мозг внезапно подменил реальность

Карибы по-итальянски: три острова, которые соревнуются с райскими курортами

1:56
Туризм

Чтобы увидеть бирюзовое море и пляжи, не обязательно лететь на другой конец света. В Лацио есть уголки, способные соперничать с самыми известными курортами.

Пляж в Лацио
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пляж в Лацио

Регион славится не только культурным наследием, но и живописной природой. Любители традиций найдут удовольствие в посещении очаровательных деревень.

Неми манит фестивалем клубники, Кастель Гандольфо известен как летняя резиденция пап, Арсоли Пиранделло называл "маленьким Парижем", а Чивита-ди-Баньореджо известна как "город, который умирает", стоящий на хрупкой скале.

Морское побережье Лацио

Тем, кто ищет море, понравятся пляжи Санта-Маринеллы на севере и Торре-Астуры на юге. Но настоящий секрет региона — понтийские острова, которые нередко сравнивают с Карибами.

Три понтийские жемчужины

  • Понца
    Самый известный остров, привлекающий скрытыми бухтами, археологическими памятниками и гастрономическими традициями. Здесь стоит попробовать пасту с fellone. Особая гордость — пляж Кьяйя-ди-Луна с полумесяцем белого песка и величественными скалами. По легенде, в близкой пещере Одиссей был пленён колдуньей Цирцеей.
  • Вентотене
    Идеален для любителей дайвинга. В охраняемой морской зоне есть маршруты даже для новичков. Пунта Пасконе поражает подводной пещерой, а для отдыха подойдут пляжи Кала Нера и Каланаве.
  • Пальмарола
    Необитаемый остров, куда летом приезжают владельцы домов и яхт. Вода здесь настолько прозрачная, что невозможно устоять перед плаванием или водными видами спорта.

Выбрать лучший остров почти невозможно: каждый хранит собственный шарм. Но ясно одно — наслаждаться райскими пейзажами можно и в Лацио, не улетая за океан.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим. Самая крупная река — Тибр. Есть выход к Тирренскому морю.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Список покупок для стройности: ешь и худей без страданий
Океан молчал полвека — и вдруг выплюнул зверя с плавником-парусом, которого давно считали мифом
Напиток, который жжёт жир даже в покое: минус 6 кг за месяц и лёгкость на весь день
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша
В России массово отключают дорожные камеры из-за новых федеральных требований
Связь времён: археологи нашли подтверждение существования хананеев из Библии
Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится
Ставки взлетели, кошельки потяжелели: как Центробанк повлиял на сбережения россиян
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.