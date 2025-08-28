Карибы по-итальянски: три острова, которые соревнуются с райскими курортами

Чтобы увидеть бирюзовое море и пляжи, не обязательно лететь на другой конец света. В Лацио есть уголки, способные соперничать с самыми известными курортами.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пляж в Лацио

Регион славится не только культурным наследием, но и живописной природой. Любители традиций найдут удовольствие в посещении очаровательных деревень.

Неми манит фестивалем клубники, Кастель Гандольфо известен как летняя резиденция пап, Арсоли Пиранделло называл "маленьким Парижем", а Чивита-ди-Баньореджо известна как "город, который умирает", стоящий на хрупкой скале.

Морское побережье Лацио

Тем, кто ищет море, понравятся пляжи Санта-Маринеллы на севере и Торре-Астуры на юге. Но настоящий секрет региона — понтийские острова, которые нередко сравнивают с Карибами.

Три понтийские жемчужины

Понца

Самый известный остров, привлекающий скрытыми бухтами, археологическими памятниками и гастрономическими традициями. Здесь стоит попробовать пасту с fellone. Особая гордость — пляж Кьяйя-ди-Луна с полумесяцем белого песка и величественными скалами. По легенде, в близкой пещере Одиссей был пленён колдуньей Цирцеей.

Идеален для любителей дайвинга. В охраняемой морской зоне есть маршруты даже для новичков. Пунта Пасконе поражает подводной пещерой, а для отдыха подойдут пляжи Кала Нера и Каланаве.

Необитаемый остров, куда летом приезжают владельцы домов и яхт. Вода здесь настолько прозрачная, что невозможно устоять перед плаванием или водными видами спорта.

Выбрать лучший остров почти невозможно: каждый хранит собственный шарм. Но ясно одно — наслаждаться райскими пейзажами можно и в Лацио, не улетая за океан.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим. Самая крупная река — Тибр. Есть выход к Тирренскому морю.

