Хлопок как гром: пассажиры рейса Стокгольм — Париж пережили ужас в небе

1:19
Туризм

Нештатная ситуация возникла в самом начале рейса у норвежского авиалайнера: вскоре после отрыва от земли одна из шин лопнула, что вынудило экипаж пойти на экстренное приземление.

Boeing 737
Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Подробности происшествия

Как стало известно, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Стокгольма (Швеция) в Париж (Франция), едва успел набрать высоту, когда пассажиры услышали громкий хлопок, напоминающий взрыв.

Официальные комментарии

"Во время разгона и отрыва от земли произошёл прорыв шины", — заявила прессе Сара Эрикссон, представитель Шведской службы координации морских и воздушных перевозок (JRCC).

Она также добавила, что на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты поврежденной шины.

Экстренная посадка

Пилотам удалось успешно посадить самолет около 11 утра по местному времени, после чего к месту стоянки прибыли аварийные службы.

"Я понимаю, что ситуация могла вызвать беспокойство, но посадка прошла в штатном режиме", — заверил представитель авиакомпании Norwegian.

Возможные причины

Причины повреждения шины пока не установлены, но в качестве возможных факторов рассматриваются попадание посторонних предметов на взлетно-посадочную полосу, перегрев или недостаточное давление в шине, пишет New York Post.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
