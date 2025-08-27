Хлопок как гром: пассажиры рейса Стокгольм — Париж пережили ужас в небе

Нештатная ситуация возникла в самом начале рейса у норвежского авиалайнера: вскоре после отрыва от земли одна из шин лопнула, что вынудило экипаж пойти на экстренное приземление.
Как стало известно, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Стокгольма (Швеция) в Париж (Франция), едва успел набрать высоту, когда пассажиры услышали громкий хлопок, напоминающий взрыв.
"Во время разгона и отрыва от земли произошёл прорыв шины", — заявила прессе Сара Эрикссон, представитель Шведской службы координации морских и воздушных перевозок (JRCC).
Она также добавила, что на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты поврежденной шины.
Пилотам удалось успешно посадить самолет около 11 утра по местному времени, после чего к месту стоянки прибыли аварийные службы.
"Я понимаю, что ситуация могла вызвать беспокойство, но посадка прошла в штатном режиме", — заверил представитель авиакомпании Norwegian.
Причины повреждения шины пока не установлены, но в качестве возможных факторов рассматриваются попадание посторонних предметов на взлетно-посадочную полосу, перегрев или недостаточное давление в шине, пишет New York Post.
Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.