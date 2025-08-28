Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте

Многие пассажиры во время полёта задумываются о своём здоровье: где скрываются микробы, стоит ли брать лёд в напитки и насколько безопасно дышать на высоте. Особенно это волнует во время долгих рейсов.
Хорошая новость — современные авиалайнеры оснащены мощными системами очистки воздуха. В большинстве самолётов стоят HEPA-фильтры, которые задерживают 99,97% частиц размером более 0,3 микрона.
Около 40% воздуха проходит через фильтры, а остальные 60% поступают снаружи. Воздух распределяется сверху вниз, что снижает вероятность вдыхать чужие микробы.
"Воздух в самолёте не так плох, как думает большинство людей. Гораздо чаще болезни приходят от еды или грязных поверхностей", — отмечает микробиолог Чарльз Герба.
Таким образом, риск заболеть во время перелёта можно заметно снизить — и путешествие пройдёт спокойнее.
HEPA (англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц) — вид воздушных фильтров высокой эффективности. Используются в пылесосах, системах очистки воздуха и системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов, а также специализированные области знаний.
