Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте

Многие пассажиры во время полёта задумываются о своём здоровье: где скрываются микробы, стоит ли брать лёд в напитки и насколько безопасно дышать на высоте. Особенно это волнует во время долгих рейсов.

Воздух в салоне: чище, чем кажется

Хорошая новость — современные авиалайнеры оснащены мощными системами очистки воздуха. В большинстве самолётов стоят HEPA-фильтры, которые задерживают 99,97% частиц размером более 0,3 микрона.

Около 40% воздуха проходит через фильтры, а остальные 60% поступают снаружи. Воздух распределяется сверху вниз, что снижает вероятность вдыхать чужие микробы.

"Воздух в самолёте не так плох, как думает большинство людей. Гораздо чаще болезни приходят от еды или грязных поверхностей", — отмечает микробиолог Чарльз Герба.

Что действительно может навредить

Сосед с простудой. HEPA-фильтры не спасут, если рядом сидит кашляющий пассажир. Включите вентиляцию над собой и направьте поток перед собой. Маска тоже поможет.

HEPA-фильтры не спасут, если рядом сидит кашляющий пассажир. Включите вентиляцию над собой и направьте поток перед собой. Маска тоже поможет. Этапы взлёта и посадки. В эти моменты система вентиляции работает иначе, и риск вдохнуть чужие микробы выше.

В эти моменты система вентиляции работает иначе, и риск вдохнуть чужие микробы выше. Низкая влажность. В салоне сухой воздух, поэтому важно пить больше воды и брать свою бутылку, а не пользоваться бортовыми баками.

В салоне сухой воздух, поэтому важно пить больше воды и брать свою бутылку, а не пользоваться бортовыми баками. Грязные поверхности. Подлокотники, столики, пряжки ремней и сенсорные экраны — всё это источники микробов.

Как защитить себя

Часто мойте руки и используйте антисептик. Возьмите дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть столик и ручки. Используйте маску, особенно в сезон простуд. Пейте воду, чтобы избежать обезвоживания. При необходимости накрывайте руку пакетом или салфеткой, касаясь кнопок или экранов.

Таким образом, риск заболеть во время перелёта можно заметно снизить — и путешествие пройдёт спокойнее.

HEPA (англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц) — вид воздушных фильтров высокой эффективности. Используются в пылесосах, системах очистки воздуха и системах вентиляции и кондиционирования воздуха.



Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов, а также специализированные области знаний.

