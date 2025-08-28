Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Туризм

Многие пассажиры во время полёта задумываются о своём здоровье: где скрываются микробы, стоит ли брать лёд в напитки и насколько безопасно дышать на высоте. Особенно это волнует во время долгих рейсов.

женщина сидит у окна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
женщина сидит у окна

Воздух в салоне: чище, чем кажется

Хорошая новость — современные авиалайнеры оснащены мощными системами очистки воздуха. В большинстве самолётов стоят HEPA-фильтры, которые задерживают 99,97% частиц размером более 0,3 микрона.

Около 40% воздуха проходит через фильтры, а остальные 60% поступают снаружи. Воздух распределяется сверху вниз, что снижает вероятность вдыхать чужие микробы.

"Воздух в самолёте не так плох, как думает большинство людей. Гораздо чаще болезни приходят от еды или грязных поверхностей", — отмечает микробиолог Чарльз Герба.

Что действительно может навредить

  • Сосед с простудой. HEPA-фильтры не спасут, если рядом сидит кашляющий пассажир. Включите вентиляцию над собой и направьте поток перед собой. Маска тоже поможет.
  • Этапы взлёта и посадки. В эти моменты система вентиляции работает иначе, и риск вдохнуть чужие микробы выше.
  • Низкая влажность. В салоне сухой воздух, поэтому важно пить больше воды и брать свою бутылку, а не пользоваться бортовыми баками.
  • Грязные поверхности. Подлокотники, столики, пряжки ремней и сенсорные экраны — всё это источники микробов.

Как защитить себя

  1. Часто мойте руки и используйте антисептик.
  2. Возьмите дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть столик и ручки.
  3. Используйте маску, особенно в сезон простуд.
  4. Пейте воду, чтобы избежать обезвоживания.
  5. При необходимости накрывайте руку пакетом или салфеткой, касаясь кнопок или экранов.

Таким образом, риск заболеть во время перелёта можно заметно снизить — и путешествие пройдёт спокойнее.

Уточнения

HEPA (англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц) — вид воздушных фильтров высокой эффективности. Используются в пылесосах, системах очистки воздуха и системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов, а также специализированные области знаний.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
