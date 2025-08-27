Греция — курорт для мира, но не для греков: почему половина жителей пребывает в праздничной бедности

В то время как Греция принимает рекордное число туристов — в четыре раза больше, чем собственное население, — многие жители страны остаются зрителями этого праздника. Быстрый рост цен и медленное увеличение зарплат делают даже недельный отпуск недоступным.
По данным ЕС, почти половина греков не может позволить себе полноценный отдых — показатель хуже только в Румынии. Для сравнения: во Франции таких около 20%, а в Италии — треть.
Для Диаманулы Василиу поездка на пляж Авлаки — не роскошь, а единственный доступный способ почувствовать лето. Вооружившись автобусным билетом и пластиковой термосумкой с едой, она отправляется на север от Афин уже четвёртый год подряд.
"Мы приезжаем сюда, потому что у нас нет денег", — признаётся женщина.
И эта история далеко не уникальна.
Профсоюзы назвали этот феномен holiday poverty — бедность, при которой отпуск становится непозволительной роскошью. На фоне элитных курортов и вилл в Санторини или Миконосе исчезли скромные кемпинги и гостевые дома, где когда-то отдыхали греческие семьи.
Местные жители выходят из положения по-своему: ездят автобусами, берут еду с собой и вспоминают привычки 1980-х.
"Я могу насладиться морем только тогда, когда у меня есть пара свободных часов. Всё лето я работаю, чтобы выжить зимой", — признаётся водитель электромобиля Иосиф Соланакис, у подножия Акрополя.
По словам главы Института защиты прав потребителей Гиоргоса Лехуритиса, шестидневный отдых семьи из четырёх человек на острове обойдётся в 3500 евро. При среднем доходе чуть выше 1000 евро почти всё уходит на жильё и коммуналку.
"Вам придётся жить на то, что останется, — а это бедность", — резюмирует Лехуритис.
Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица и крупнейший город — Афины, другие крупные города — Салоники, Патры, Пирей, Ираклион и др. Государственный язык — греческий.
