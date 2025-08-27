Забытые уголки Киото: как найти тишину в древней столице Японии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Япония всегда манила путешественников: сакура, древние святилища, мистические острова. Но в последние годы многие замечают тревожную тенденцию — тишина и спокойствие сменились нескончаемыми толпами туристов. Особенно остро это ощущается в Киото, древней столице страны.

Киото: разочарование или открытие

В исследовании Radical Storage город даже назвали одним из "самых разочаровывающих": переполненные храмы, завышенные цены, очереди на каждом шагу.

Когда-то здесь можно было насладиться прогулкой по району вокруг храма Ясака или почувствовать гармонию в Арасиямском бамбуковом лесу. Теперь даже ранний визит не спасает — туристы занимают лучшие виды задолго до рассвета.

Но отказываться от поездки не стоит. Киото — это более 1000 храмов и свыше 400 святилищ, и среди них прячутся удивительные места, где почти нет туристов.

Где найти тишину в Киото

  • Адасино Нэнбуцу-дзи
    Альтернатива знаменитому бамбуковому лесу. Здесь проложены извилистые дорожки среди бамбука и стоят каменные статуи, посвящённые одиноким душам.
  • Кодай-дзи
    Храм XVII века с садами камней, где гравий напоминает волны океана. Тихие бамбуковые аллеи создают атмосферу уединения.
  • Отаги Нэнбуцу-дзи
    Склоны Арасиямы, более 1000 мхом покрытых статуй ракан, осенние клёны — всё это превращает храм в настоящий оазис тишины.
  • Сайхо-дзи
    Всемирное наследие ЮНЕСКО, знаменитые сады из мха. Для входа требуется предварительный билет и участие в написании сутры, но это лишь усиливает чувство уникальности.

Киото действительно может разочаровать — если идти по проторённому маршруту. Но стоит свернуть с туристической тропы, и вы откроете город заново: тишина, история и гармония здесь по-прежнему живы.

Уточнения

Кио́то (яп. 京都市 ) — японский город, определённый указом правительства. Расположен в центре региона Кансай, в юго-западной части префектуры Киото. Город является административным центром этой префектуры. С 794 по 1869 год Киото был столицей Японии, главной резиденцией императоров. Старое название — Хэйан.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
