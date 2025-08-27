Забытые уголки Киото: как найти тишину в древней столице Японии

Япония всегда манила путешественников: сакура, древние святилища, мистические острова. Но в последние годы многие замечают тревожную тенденцию — тишина и спокойствие сменились нескончаемыми толпами туристов. Особенно остро это ощущается в Киото, древней столице страны.
В исследовании Radical Storage город даже назвали одним из "самых разочаровывающих": переполненные храмы, завышенные цены, очереди на каждом шагу.
Когда-то здесь можно было насладиться прогулкой по району вокруг храма Ясака или почувствовать гармонию в Арасиямском бамбуковом лесу. Теперь даже ранний визит не спасает — туристы занимают лучшие виды задолго до рассвета.
Но отказываться от поездки не стоит. Киото — это более 1000 храмов и свыше 400 святилищ, и среди них прячутся удивительные места, где почти нет туристов.
Киото действительно может разочаровать — если идти по проторённому маршруту. Но стоит свернуть с туристической тропы, и вы откроете город заново: тишина, история и гармония здесь по-прежнему живы.
Кио́то (яп. 京都市 ) — японский город, определённый указом правительства. Расположен в центре региона Кансай, в юго-западной части префектуры Киото. Город является административным центром этой префектуры. С 794 по 1869 год Киото был столицей Японии, главной резиденцией императоров. Старое название — Хэйан.
