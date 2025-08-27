Заброшенные корабли и скрытая бухта: место в Англии, где море всегда кристально чистое

На юге Корнуолла, вдали от туристических маршрутов, спрятан пляж, который называют настоящей жемчужиной полуострова Лизард. Здесь круглый год можно купаться в прозрачной воде и исследовать подводный мир с маской или аквалангом.
Главная особенность этого места — десятки затонувших кораблей, покоящихся у рифа Мэнаклс. В 2013 году этот участок получил статус морской заповедной зоны. Считается, что под водой может находиться до сотни судов.
В отличие от многих малоизвестных пляжей Корнуолла, сюда легко попасть: никаких крутых скал, приливы не отрезают берег, а вода остаётся доступной в любое время. Это делает бухту особенно привлекательной для тех, кто ценит спокойный отдых.
Речь идёт о бухте Годреви — её не стоит путать с одноимённым пляжем у Хейла. Она расположена между старыми карьерами Портхоусток и Дин, примерно в получасе ходьбы от деревни Роузенитон. Именно оттуда идёт тропа, ведущая через поля к морю.
Позади бухты раскинулась зелёная равнина с болотистыми участками, где обитают дикие животные и птицы. Это место словно создано для тех, кто хочет отдохнуть от шума курортов и почувствовать единение с природой.
Здесь нет кафе, удобств или спасателей. Парковка у дороги ограничена, до берега придётся пройти пешком около 15 минут. Но именно эта уединённость делает пляж по-настоящему особенным.
"Прекрасный тихий пляж с крупным песком. В 16:00, во время школьных каникул, мы были там одни! За пару часов я встретил не больше дюжины человек", — делится впечатлением один из посетителей.
Ко́рнуолл (англ. Cornwall, корн. Kernow, лат. Cornubiae) — графство и унитарная единица (как часть) на юго-западе Англии. Входит в состав региона Юго-Западная Англия. Столица — город Труро. Коренное население — корнцы; в графстве до сих пор говорят на возрождённом кельтском корнском языке, ранее считавшемся мёртвым.
