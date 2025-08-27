Заброшенные корабли и скрытая бухта: место в Англии, где море всегда кристально чистое

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

На юге Корнуолла, вдали от туристических маршрутов, спрятан пляж, который называют настоящей жемчужиной полуострова Лизард. Здесь круглый год можно купаться в прозрачной воде и исследовать подводный мир с маской или аквалангом.

бухта Годреви, Великобритания
Фото: commons.wikimedia.org by Dwyatt 101, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
бухта Годреви, Великобритания

Главная особенность этого места — десятки затонувших кораблей, покоящихся у рифа Мэнаклс. В 2013 году этот участок получил статус морской заповедной зоны. Считается, что под водой может находиться до сотни судов.

Уют и безопасность

В отличие от многих малоизвестных пляжей Корнуолла, сюда легко попасть: никаких крутых скал, приливы не отрезают берег, а вода остаётся доступной в любое время. Это делает бухту особенно привлекательной для тех, кто ценит спокойный отдых.

Где искать бухту

Речь идёт о бухте Годреви — её не стоит путать с одноимённым пляжем у Хейла. Она расположена между старыми карьерами Портхоусток и Дин, примерно в получасе ходьбы от деревни Роузенитон. Именно оттуда идёт тропа, ведущая через поля к морю.

Атмосфера дикой природы

Позади бухты раскинулась зелёная равнина с болотистыми участками, где обитают дикие животные и птицы. Это место словно создано для тех, кто хочет отдохнуть от шума курортов и почувствовать единение с природой.

Что нужно учитывать

Здесь нет кафе, удобств или спасателей. Парковка у дороги ограничена, до берега придётся пройти пешком около 15 минут. Но именно эта уединённость делает пляж по-настоящему особенным.

"Прекрасный тихий пляж с крупным песком. В 16:00, во время школьных каникул, мы были там одни! За пару часов я встретил не больше дюжины человек", — делится впечатлением один из посетителей.

Уточнения

Ко́рнуолл (англ. Cornwall, корн. Kernow, лат. Cornubiae) — графство и унитарная единица (как часть) на юго-западе Англии. Входит в состав региона Юго-Западная Англия. Столица — город Труро.  Коренное население — корнцы; в графстве до сих пор говорят на возрождённом кельтском корнском языке, ранее считавшемся мёртвым.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
