Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бородина против мифов: телеведущая раскрыла правду о запахах Нью-Йорка
Главная опасность в общественных туалетах – не сиденье, а вот что
Задержан после вербовки: раскрыта схема работы агента СБУ в России
Битва за Арктику: HD Hyundai готовит ответный удар в судостроении соперникам из Китая и Японии
Российских солдат хотят загнать в болота? Поляки и финны придумали новый план
Заброшенные корабли и скрытая бухта: место в Англии, где море всегда кристально чистое
Самый большой обман в мире собак: пудель — это не то, за что себя выдаёт
Отцовская чудо-способность найдена: вот почему папы лучше понимают своих малышей
Что ждёт Доннарумму? Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Эдерсоном и Траффордом

Каменное сердце Рима открывает двери: замок, где стены знают слишком много

1:50
Туризм

На берегу Тибра стоит Замок Святого Ангела (Castel Sant’Angelo) — одна из главных туристических жемчужин города. Сегодня это музей и смотровая площадка с видом на Ватикан, но в прошлом он был мавзолеем, крепостью и даже тюрьмой.

Замок Святого Ангела
Фото: commons.wikimedia.org by BjoernEisbaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок Святого Ангела

Архитектурный путь сквозь века

Изначально здание задумывалось как усыпальница императора Адриана. Величественный мавзолей был облицован мрамором и украшен бронзовыми деталями, а внутри покоились урны с прахом правителей. Со временем эти реликвии исчезли, но основная форма сооружения — массивный цилиндр с мощными стенами — уцелела.

С изменением эпох замок обретал новые функции. В Средние века его превратили в крепость и резиденцию пап, проложив даже секретный проход в Ватикан. Позже здесь появились пышные ренессансные покои, барочные залы и мрачные тюремные камеры.

Живое воплощение Рима

Сегодня архитектурный облик замка — это уникальный микс стилей:

  • античная монументальность мавзолея Адриана;

  • суровая мощь средневековой цитадели;

  • изящество ренессансных интерьеров;

  • декоративная пышность барокко.

Эта смесь делает его особенным: в одном здании можно увидеть почти две тысячи лет истории Рима.

Символ и музей

Сейчас Castel Sant'Angelo — это музей, где посетители могут пройтись по папским покоям, подняться на террасы с видом на Ватикан и Тибр, увидеть залы, где решались судьбы пап и императоров, и прикоснуться к подлинной атмосфере Рима.

Замок Святого Ангела — это не только оборонительное сооружение, но и символ вечного города: он хранит память о власти, вере и драматических страницах истории.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Последние материалы
Что ждёт Доннарумму? Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Эдерсоном и Траффордом
Смерть ради селфи стала часто губить россиян: страна вошла в топ-3 рейтинга
Кошки с деменцией могут помочь найти новые методы лечения болезни Альцгеймера: вот что говорит наука
92 миллиона машин в мире за год: почему российский автопром оказался между рекордом и кризисом
Забудьте про обжигающий соус и капустные нервы: есть ленивый вариант
Китайская практика — лекарство от стресса и старости: одно упражнение вернёт лёгкость и спокойствие
С чистого листа: как Медведева пережила расставание и нашла новую любовь
Гурманские духи: почему мир сошел с ума по ароматам еды
Аджса Луна шокирует Венгрию: как одно выступление вызвало шквал критики и ненависти
Секретное оружие Наполи на поле Кальяри: Алессандро Буонджорно может остаться за бортом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.