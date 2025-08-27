Архитектура без кирпичей: в этих трёх местах Европы камень стал душой пространства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:50
Туризм

Европа хранит десятки удивительных мест, где камень стал не просто строительным материалом, а душой города. Здесь он формирует облик улиц, создаёт атмосферу прошлого и притягивает миллионы туристов. Путешествие в такие города — это возможность прикоснуться к истории, архитектуре и культуре одновременно.

Мон-Сен-Мишель
Фото: commons.wikimedia.org by Lynx1211, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мон-Сен-Мишель

Матера, Италия: город, рождённый из скалы

Матера — один из самых необычных городов Италии. Здесь дома не строили, а вырезали прямо в мягком вулканическом известняке — туфе. Кварталы Sassi di Matera — это лабиринт пещерных жилищ, лестниц и внутренних двориков, где крыши верхних домов становятся улицами для нижних.

Особенность Матеры в том, что архитектура здесь — это не стиль, а стратегия выживания. Системы вентиляции, водосборные резервуары, естественная прохлада летом и тепло зимой — всё продумано природой и руками человека.

Когда-то город считался "позором Италии", но с признанием ЮНЕСКО стал символом устойчивой архитектуры. Сегодня Матера — это живое доказательство того, что камень может быть не просто материалом, а самой сутью пространства.

Мон-Сен-Мишель, Франция: крепость на воде

На приливном острове в Нормандии возвышается Мон-Сен-Мишель — город, устремлённый вверх. Его архитектура растёт от массивных стен у подножия до аббатства на вершине.

Здесь использован гранит, который выдерживает влагу, ветер и приливы. А чтобы здания не разрушались, архитекторы создали подпорные галереи и мощные цокольные уровни.

Аббатство впечатляет: стрельчатые окна, нервюрные своды, изящные арки и контрфорсы делают его символом готики. Узкие улочки и каменные крыши сохраняют атмосферу средневековья. Сен-Мишель — это синтез природы, инженерии и религиозного символизма.

Толедо, Испания: город трёх культур

Толедо — настоящий музей под открытым небом. В его камне переплелись исламская, христианская и еврейская традиции.

Крепостные стены и ворота из известняка и песчаника напоминают о военном прошлом. Но главное очарование — в храмах и домах. Стиль мудехар объединяет резные арки в виде подков, кирпичные башни с каменной инкрустацией и сложные узоры.

Толедский собор — пример испанской готики: витражи, стрельчатые арки и нервюрные своды делают его символом величия и духовности. Город словно вырезан из культуры, каждая улица — каменный текст о многовековой истории.

Уточнения

Архитекту́ра или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения, а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
