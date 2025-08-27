Ладожское озеро оказалось небезопасным: исследования вскрыли тревожные подробности

Отдых на берегах Ладожского озера в Карелии может быть опасен для здоровья. Последние исследования Роспотребнадзора показали, что вода на популярных пляжах Сортавальского округа не соответствует санитарным нормам.
В конце июля специалисты обследовали четыре участка:
пляж "Солнечный";
территорию у МЦ "Сердоболь";
место у школы гребли;
пляж рядом с красным железнодорожным мостом.
Все они расположены на берегах Ладоги и пользуются популярностью у местных жителей и туристов.
Почва на проверенных территориях оказалась безопасной. Но вода показала превышение по количеству колиформных бактерий. Это значит, что купание здесь связано с риском для здоровья, пишет karelinform.ru.
В Карелии до сих пор нет официально утверждённых мест для купания, однако многие продолжают отдыхать на берегу Ладожского озера.
Ла́дожское о́зеро — озеро в Республике Карелия и Ленинградской области, крупнейшее пресноводное озеро в Европе и второе по величине озеро России после Байкала.
