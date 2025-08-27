Ладожское озеро оказалось небезопасным: исследования вскрыли тревожные подробности

Отдых на берегах Ладожского озера в Карелии может быть опасен для здоровья. Последние исследования Роспотребнадзора показали, что вода на популярных пляжах Сортавальского округа не соответствует санитарным нормам.

Фото: commons.wikimedia.org by Safa.daneshvar, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ладожское озеро

Где проверяли воду

В конце июля специалисты обследовали четыре участка:

пляж "Солнечный";

территорию у МЦ "Сердоболь";

место у школы гребли;

пляж рядом с красным железнодорожным мостом.

Все они расположены на берегах Ладоги и пользуются популярностью у местных жителей и туристов.

Результаты исследований

Почва на проверенных территориях оказалась безопасной. Но вода показала превышение по количеству колиформных бактерий. Это значит, что купание здесь связано с риском для здоровья, пишет karelinform.ru.

В Карелии до сих пор нет официально утверждённых мест для купания, однако многие продолжают отдыхать на берегу Ладожского озера.

Уточнения

Ла́дожское о́зеро — озеро в Республике Карелия и Ленинградской области, крупнейшее пресноводное озеро в Европе и второе по величине озеро России после Байкала.

