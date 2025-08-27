Египетские мифы обновились — теперь пугают блокировкой смартфонов: как туристам оставаться на связи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В одном из популярных телеграм-каналов появилось сообщение, что у российских туристов в Египте якобы блокируют телефоны, если в них вставить местную SIM-карту. Более того, авторы утверждали, что за разблокировку нужно заплатить штраф до 12 тысяч рублей. Но, как выяснилось, это очередной фейк.

Блокировка телефона
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Блокировка телефона

Что говорят представители отелей и туроператоров

"У туристов нет причин опасаться блокировки их смартфонов", — утверждает проживающая в Египте россиянка.

В принимающей компании крупного туроператора также добавили, что за всё время работы не получали ни одной жалобы от туристов на подобные инциденты.

Закон о ввозе телефонов

Действительно, в Египте есть закон, ограничивающий беспошлинный ввоз новых смартфонов. Каждый человек может провести через границу только один гаджет без уплаты налога. Мера была принята для борьбы со спекуляцией: египтяне и некоторые экспаты массово ввозили устройства из-за границы и перепродавали их, обходя налог в 38%.

Но это правило никак не касается обычных туристов, которые приезжают на отдых. Если человек привозит свой телефон, которым он уже пользуется, — ограничений нет. Даже если устройств несколько, никаких проблем на таможне не возникнет.

Как обстоят дела со связью

С середины августа туристам из России стало сложнее звонить домой: в Египте заблокированы голосовые звонки в WhatsApp и Telegram. Однако переписка, фото и видео по-прежнему работают.

Итоги

  • Смартфоны туристов в Египте никто не блокирует.
  • Ограничение касается только новых телефонов в заводской упаковке.
  • Для связи с Россией можно пользоваться мессенджером Max, если звонки через WhatsApp и Telegram не работают.

Слухи о блокировке смартфонов в Египте оказались беспочвенными. Туристы могут спокойно пользоваться своими телефонами, а для звонков в Россию есть удобные альтернативы.

Уточнения

Sim-Lock — тип блокировки телефона для ограничения работы мобильного телефона в пределах определённой страны, сети (в том числе под определённого виртуального оператора) или с определённым типом SIM-карт.

Мгновенный обмен сообщениями (англ  Instant messaging, IM) — это тип синхронной компьютерно-опосредованной коммуникации, предполагающей мгновенную (в реальном времени) передачу сообщений между двумя или более сторонами через интернет или другую компьютерную сеть.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
