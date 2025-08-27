Цены в Лас-Вегасе выходят из-под контроля: чем обернулся скандал с водой за 26 долларов

Туризм

"Вода за 26 долларов? Это преступление!" — именно так сегодня звучат отзывы путешественников о Лас-Вегасе. Город, давно прославившийся как столица развлечений и азартных игр, столкнулся с волной недовольства из-за рекордного роста цен.

Скандал с водой и возмущение в соцсетях

Ситуация разгорелась после истории с гостем отеля Aria, который обнаружил в мини-баре бутылку воды по цене 26 долларов (около 2000 рублей).

"Это преступление", — эмоционально написал один из пользователей соцсетей, комментируя новость о заоблачной цене.

Для сравнения: в Walmart аналогичная бутылка стоит всего 2 доллара.

Другой пример: блогер под ником Lasvegasbloggerandi отметил, что в том же Aria вода Fiji обойдётся в 24,75 доллара, а банка "Coca-Cola Deluxe" — в 13,75 доллара.

Еда, закуски и бейгл за 12 долларов

Жалобы касаются не только напитков. Семейная пара туристов из Аризоны, Кейтлин и Макс Лейни, которые посещают город каждый год, признались, что их удивил рост цен буквально на всё.

"В первый день, когда я здесь была, я купила бейгл, и он стоил 12 долларов, так что я была немного шокирована", — рассказала Кейтлин.

По её словам, обычный обед — клубный сэндвич и пара банок колы (каждая по 4 доллара) — обошёлся в круглую сумму.

Реакция туристов

На форумах и в соцсетях настроение схожее:

"Вегас был потрясающим, но я не могу смириться с ценами. К сожалению, я чувствовал себя зрителем, а не участником. Честно говоря, я никогда не был в месте с такими абсурдно высокими ценами", — написал один из путешественников на r/vegas.

Последствия для бизнеса

По данным 8 News Now, за лето поток туристов в Лас-Вегас снизился на 11%. Это напрямую ударило по гостиничному бизнесу: сотрудники отмечают падение чаевых на 50%.

Местные предприниматели также жалуются на убытки, связывая снижение доходов с оттоком клиентов.

Что говорят власти и рынок

Мэр Лас-Вегаса Шелли Беркли признала проблему, но выразила уверенность, что рынок сам расставит всё по местам.

"Если вам приходится платить 70 долларов за услуги парковщика, вы очень быстро поймёте, что люди не хотят платить 70 долларов за парковку", — сказала Беркли.

Тем временем часть казино уже снижает цены и предлагает льготы для местных жителей, чтобы удержать посетителей.

Причины роста цен

По мнению экспертов, город постепенно уходит от старой модели, когда низкие цены на еду и жильё компенсировались доходами от казино.

Сегодня средняя стоимость проживания на Стрипе выросла более чем на 30% с 2023 по 2025 годы. Дополнительно туристы платят курортные сборы (40-55 долларов за ночь), парковку и налоги. В итоге за пару дней отдыха расходы легко увеличиваются на 100 долларов.

Несмотря на жалобы, Лас-Вегас остаётся популярным направлением, а общий уровень удовлетворённости туристов пока держится высоким. Но инцидент с водой за 26 долларов стал символом чрезмерного роста цен и поводом для пересмотра политики "Города грехов".

Уточнения

Казино́ — игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых автоматов, а также другого игорного оборудования осуществляется проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем.



Лас-Ве́гас (англ. и исп. Las Vegas) — город на западе США, в штате Невада, административный центр самого южного в штате округа Кларк.

