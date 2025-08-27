Молодёжь выбрала лучший город мира: этот город обошёл Нью-Йорк и Лондон в новом рейтинге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Приморский Кейптаун покорил сердца молодежи: здесь сочетаются яркая гастрономическая сцена, богатая природа и ночная жизнь, которая никогда не замирает. Неудивительно, что именно этот южноафриканский город занял первое место в рейтинге Time Out лучших городов мира для поколения Z.

Кейптаун, поколение Z
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Earle joshuaearle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейптаун, поколение Z

Почему именно Кейптаун?

Исследование опиралось на ответы тысяч молодых людей до 30 лет, которые оценивали культуру, творчество, доступность и качество жизни. Кейптаун обошёл Бангкок и Мельбурн, получив 82% по критерию "общего счастья".

Еда, которая впечатляет

Кулинарная сцена Кейптауна — отдельная причина для визита.

  • 94% респондентов поставили высокие оценки местным ресторанам.
  • Здесь можно попробовать авторскую кухню в The Test Kitchen от Люка Дейла Робертса, сочные блюда в Grillroom ROI или разнообразие кухонь в Time Out Market Cape Town — гастропространстве с 13 ресторанами и тремя барами на знаменитой набережной V&A Waterfront.

Город, который не спит

Ночная жизнь Кейптауна не уступает гастрономии:

  • стильные бары с панорамными террасами;
  • скрытые "спикизи" для любителей необычного формата;
  • клубы с танцами до утра.

Любители коктейлей оценят Fable и The House of Machines, джаз можно послушать в The Blue Room, а поклонникам электроники лучше отправиться в клуб Modular.

Кейптаун против мировых гигантов

Несмотря на конкуренцию со стороны Нью-Йорка, Лондона и городов Мексики, Кейптаун сумел доказать: именно здесь Gen Z чувствует себя счастливее всего.

Уточнения

Кейпта́ун (англ. Cape Town, африк. Kaapstad, коса iKapa, сесото Motse Kapa) — второй по численности населения после Йоханнесбурга город Южно-Африканской Республики. Расположен на юго-западе страны, на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды. Столица Западно-Капской провинции, законодательная столица ЮАР. Входит в городской округ Кейптаун.

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов[где?] (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012). Соответствует Теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
