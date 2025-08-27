Ватикан зовёт в мир мёртвых: как забронировать экскурсию по Некрополю Скави

Ватикан — самое маленькое государство в мире и одно из самых посещаемых мест планеты. Здесь кипит жизнь: паломники, туристы, монахини, священники и блогеры сливаются в единый поток. Огромная базилика Святого Петра, музеи Ватикана и знаменитая Сикстинская капелла давно стали символами не только Рима, но и всей мировой культуры.
Обычно толпы людей неизбежны, поэтому опытные путешественники стараются приезжать в межсезонье или выбирать особые туры. Есть возможность попасть внутрь ещё до открытия — уже с 6 утра, или посетить музеи вечером по пятницам, когда они работают допоздна. Но такие билеты стоят дорого.
Есть и более необычный способ: экскурсия по Некрополю Скави — древнему кладбищу под собором Святого Петра. Это одно из немногих мест, куда можно попасть только с гидом.
Вас проводят через неприметный вход, где проверит швейцарская гвардия, а затем начнётся погружение в мир тысячелетней истории. Узкие коридоры, фрески, мавзолеи, гробницы и легендарное место, которое многие считают подлинным захоронением Святого Петра.
Условия там непростые: тепло, влажно и довольно тесно, поэтому экскурсия подходит не всем. Количество мест ограничено — всего 250 человек в день (при 30 000 обычных посетителей Ватикана).
Забронировать тур можно только через Управление раскопок при Сан-Пьетро, лучше за 3 месяца. В конце экскурсии вы выходите прямо в гроты под базиликой и попадаете в храм без длинной очереди.
Ватикан расположен на западном берегу Тибра, рядом с замком Святого Ангела. Купол собора Святого Петра видно почти с любой точки центра Рима. Удобнее всего приехать на метро до станции Ottaviano-S. Pietro (линия А). Большинство туристов прилетают в аэропорт Фьюмичино (FCO).
Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.
