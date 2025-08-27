Альпийская сказка без походов: почему озеро Брайес в Италии покоряет с первого взгляда

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не все готовы изнурять себя многочасовыми походами, чтобы насладиться величием Доломит. Но есть место, где красота гор открывается без лишних усилий, — озеро Брайес в Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin de Lusenet from Heemskerk, Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ озеро Брайес, Южный Тироль

Озеро среди скал

Лаго-ди-Брайес (или Pragser Wildsee по-немецки) расположено в Южном Тироле, неподалёку от границы с Австрией. Его изумрудные воды обрамлены пиком Сикофель, отражающимся в гладкой поверхности, а деревянный причал с лодками делает картину ещё более сказочной.

Это озеро — традиционная отправная точка маршрута Альта-Виа-1, проходящего через исторические места Первой мировой войны. Но даже если походы не в планах, здесь можно просто провести день на берегу, наслаждаясь покоем.

Когда лучше ехать

Май — ноябрь: лучшие виды и прогулки.

Июнь — октябрь: сезон для альпинистов.

Зимой озеро превращается в ледяное зеркало, а окрестности — в снежную сказку.

Как добраться

От Венеции путь займёт около трёх часов, а от Больцано — всего полтора. Летом дорога к озеру перекрыта с 9:00 до 16:00, поэтому приезжать стоит рано утром или вечером, если только вы не остановились в местном отеле.

Без машины тоже удобно: поезд или автобус до Доббьяко, а оттуда автобус № 442 за полчаса довезёт вас прямо к парковке у озера.

Что делать

Пройтись по лёгкой кольцевой тропе вокруг озера.

Арендовать лодку и увидеть Доломиты с воды.

Найти тихое место на песчаном берегу и просто расслабиться.

Зайти в кафе у озера: попробовать выпечку, гуляш или освежающий апероль-шприц.

Купание запрещено, но отдых здесь всё равно оставляет ощущение попадания в альпийскую сказку.

Уточнения

Южный Тироль Больца́но (итал. Provincia di Bolzano, нем. Provinz Bozen — Südtirol, ладинск. Provinzia de Bulsan — Südtirol) ― провинция в Доломитовых Альпах Италии. Административный центр — город Больцано.

