Альпийская сказка без походов: почему озеро Брайес в Италии покоряет с первого взгляда

Не все готовы изнурять себя многочасовыми походами, чтобы насладиться величием Доломит. Но есть место, где красота гор открывается без лишних усилий, — озеро Брайес в Италии.
Лаго-ди-Брайес (или Pragser Wildsee по-немецки) расположено в Южном Тироле, неподалёку от границы с Австрией. Его изумрудные воды обрамлены пиком Сикофель, отражающимся в гладкой поверхности, а деревянный причал с лодками делает картину ещё более сказочной.
Это озеро — традиционная отправная точка маршрута Альта-Виа-1, проходящего через исторические места Первой мировой войны. Но даже если походы не в планах, здесь можно просто провести день на берегу, наслаждаясь покоем.
От Венеции путь займёт около трёх часов, а от Больцано — всего полтора. Летом дорога к озеру перекрыта с 9:00 до 16:00, поэтому приезжать стоит рано утром или вечером, если только вы не остановились в местном отеле.
Без машины тоже удобно: поезд или автобус до Доббьяко, а оттуда автобус № 442 за полчаса довезёт вас прямо к парковке у озера.
Купание запрещено, но отдых здесь всё равно оставляет ощущение попадания в альпийскую сказку.
Южный Тироль Больца́но (итал. Provincia di Bolzano, нем. Provinz Bozen — Südtirol, ладинск. Provinzia de Bulsan — Südtirol) ― провинция в Доломитовых Альпах Италии. Административный центр — город Больцано.
