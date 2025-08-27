Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси

Франция, Испания, Италия… Звучит банально? Если хочется открыть новое направление, стоит взглянуть на Грузию. И не только на Тбилиси, но и на Кутаиси — древний город, где история и гастрономия переплетаются так, что устоять невозможно.
Кутаиси — второй по величине город страны, расположенный на склонах Кавказских гор, всего в 2 часах 45 минутах езды от Тбилиси. У города есть собственный аэропорт: здесь базируется Wizz Air, предлагающая прямые рейсы из Европы.
Из других городов Грузии удобно приехать на маршрутке или автобусе. Передвигаться по самому Кутаиси легко на местных автобусах.
Кутаиси — столица региона Имерети, а значит, это кухня с акцентом на свежую зелень и знаменитые сыры: сулгуни, чкинти, квели. Хачапури здесь — особое, имеретинское: круглая лепёшка с сыром внутри. Но можно попробовать и лодочку аджарули с расплавленным сыром и яйцом.
Любителям вина обязательно стоит заглянуть в окрестные винодельни. В Имерети делают белое из сорта Цицка и янтарное из Крахуна. Винодельня Baia's Wine, всего в 40 минутах от города, — яркий пример традиционного грузинского подхода.
Кутаиси — это город, где можно одновременно наслаждаться древностью и современностью, едой и культурой, шумными базарами и спокойными видами с холмов.
Кутаи́си (груз. ქუთაისი, древние названия: Айа, Кутайа, Койтайа, Котиаион, Квататиси, в Российской империи — Кутаис) — один из древнейших городов Грузии. Важнейший исторический и экономический центр Западной Грузии, административный центр края Имеретия. Третий по населению город Грузии после Тбилиси и Батуми, но второй по площади.
