Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси

Туризм

Франция, Испания, Италия… Звучит банально? Если хочется открыть новое направление, стоит взглянуть на Грузию. И не только на Тбилиси, но и на Кутаиси — древний город, где история и гастрономия переплетаются так, что устоять невозможно.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кутаиси, Грузия

Как добраться

Кутаиси — второй по величине город страны, расположенный на склонах Кавказских гор, всего в 2 часах 45 минутах езды от Тбилиси. У города есть собственный аэропорт: здесь базируется Wizz Air, предлагающая прямые рейсы из Европы.

Из других городов Грузии удобно приехать на маршрутке или автобусе. Передвигаться по самому Кутаиси легко на местных автобусах.

Вкус Имерети

Кутаиси — столица региона Имерети, а значит, это кухня с акцентом на свежую зелень и знаменитые сыры: сулгуни, чкинти, квели. Хачапури здесь — особое, имеретинское: круглая лепёшка с сыром внутри. Но можно попробовать и лодочку аджарули с расплавленным сыром и яйцом.

Любителям вина обязательно стоит заглянуть в окрестные винодельни. В Имерети делают белое из сорта Цицка и янтарное из Крахуна. Винодельня Baia's Wine, всего в 40 минутах от города, — яркий пример традиционного грузинского подхода.

Где поесть

Gala — ресторан в честь поэта Галактиона Табидзе, где готовят классику: хинкали, хачапури.

Doli (в Communal Hotel Kutaisi) — место для дегустации квари, сырных клёцок.

The Green Bazaar — базар, где обязательно стоит купить чурчхелу.

Что посмотреть

Собор Баграти XI века, включённый в список ЮНЕСКО, с панорамой города.

Советская канатная дорога через реку в парк.

Фонтан "Колхида" с 30 статуями по мотивам древних золотых украшений.

Государственный оперный театр с резными колоннами.

Заброшенный парламент Грузии — модернистское здание со стеклянным куполом, яркий контраст старинной архитектуре.

Кутаиси — это город, где можно одновременно наслаждаться древностью и современностью, едой и культурой, шумными базарами и спокойными видами с холмов.

Уточнения

Кутаи́си (груз. ქუთაისი, древние названия: Айа, Кутайа, Койтайа, Котиаион, Квататиси, в Российской империи — Кутаис) — один из древнейших городов Грузии. Важнейший исторический и экономический центр Западной Грузии, административный центр края Имеретия. Третий по населению город Грузии после Тбилиси и Батуми, но второй по площади.

