336 пассажиров в шоке: экстренная посадка из-за жуткого инцидента на рейсе в Барселону

0:55
Туризм

После двух часов полета экипажу рейса Атланта — Барселона с 336 пассажирами на борту пришлось сообщить о чрезвычайной ситуации, связанной с биологической опасностью, и повернуть самолет в аэропорт.

Falcon 10
Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Falcon 10

Причиной послужила необычная ситуация: у одного из пассажиров внезапно возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"У нас биологическая проблема. У одного из пассажиров случился сильный приступ диареи, в результате чего весь салон оказался испачкан. Мы вынуждены вернуться в Атланту", — доложил командир экипажа.

Рейс был вынужден совершить посадку, после чего персонал аэропорта приступил к тщательной уборке, которая заняла несколько часов.

В итоге вылет задержался более чем на восемь часов, но в конечном итоге самолет благополучно прибыл в Барселону, сообщает cestovanie.pravda.

Уточнения

Атла́нта (англ. Atlanta [ætˈlæntə]) — город в США, административный центр (столица) и крупнейший город штата Джорджия, административный центр округа Фултон. Отдельные части города расположены в округе Де-Калб.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
