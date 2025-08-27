Как продлить лето всего за пару часов от Афин: пять островов Греции для идеального завершения лета

Лето подходит к концу, август движется к финалу, и вместе с ним уходит беззаботность жарких дней. Впереди — возвращение к привычному ритму и работе. Но прежде чем составить сентябрьский список дел, позволь себе маленькую роскошь: проведи последние летние выходные на греческом острове.

Фото: commons.wikimedia.org by Barney Moss from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Острова Греции

Если ты живёшь в Афинах, дорога займёт всего пару часов — и вот уже ноги в тёплом песке, на губах вкус солёной воды, а чувство свободы и умиротворения останется с тобой на всю зиму. Самые лучшие путешествия рождаются спонтанно — именно сейчас время для такого шага.

5 островов для прощания с летом

Гидра

Остров, будто застывший во времени. Здесь нет машин — только повозки и водные такси. Каменные особняки отражаются в морской глади, а закаты над старым портом создают атмосферу романтики и искусства.

Порос

Зелёные холмы и бирюзовое море — идеальное сочетание для неспешного уикенда. Прогулка по Галате, пляж "Гавань Любви" и ужин на закате — всё, что нужно для мягкого завершения лета.

Андрос

Кикладский остров с душой. Золотой Пляж и Святой Петр — идеальны для купания, а прогулка по уютной Хоре подарит атмосферу греческих вечеров.

Кеа

Уютное убежище всего в часе от столицы. Пляжи, прогулки по деревням, свежая еда в Вуркари — остров создан для короткого, но насыщенного отдыха вдали от суеты.

Китнос

Более 90 пляжей, традиционные деревни и аутентичная кухня. Остров для тех, кто хочет тишины, спокойствия и настоящей кикладской атмосферы.

Пусть эти последние дни августа будут наполнены морем, солнцем и лёгкостью. Осень ещё успеет настигнуть тебя — а пока пора сказать лету красивое "до свидания".

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Столица и крупнейший город — Афины, другие крупные города — Салоники, Патры, Пирей, Ираклион и др. Государственный язык — греческий.

