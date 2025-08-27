Два сокровища Лигурии: легенды и тайны двух озёр северной Италии

Лигурия известна морем и побережьем, но в её горах скрываются настоящие сокровища — всего два естественных озера. Озеро Ламе, спрятанное среди лесов и изумрудной зелени, и озеро Якопиан, расположенное на скалистом плато, где пасутся дикие лошади и царит тишина. Здесь нет зонтиков и толпы туристов: только ветер между деревьями, идеальный фон для прогулки или пикника.

Фото: commons.wikimedia.org by Iris Auda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Озера Лигурии, Италия

Почему их всего два?

Редкость объясняется географией. Ландшафт Лигурии — это узкие хребты и крутые склоны, не оставляющие места для стоячих вод.

Известняковый грунт быстро "проглатывает" влагу, а близость моря влияет на климат, мешая образованию новых озёр. Поэтому выжили лишь два уникальных водоёма, ныне охраняемые как природные резерваторы.

Озеро Якопиан

Это озеро известно не только тишиной, но и стадами диких лошадей, которые свободно гуляют по его берегам. Атмосфера здесь словно из сказки, где природа живёт по своим законам.

Озеро Ламе

Расположенное в заповеднике, оно окружено редкими растениями и животными. Идеальное место для тех, кто ищет гармонию с природой и наслаждается спокойными прогулками.

Озёра и их легенды

В прошлом местные жители использовали эти озёра как источник воды, а также связывали с обрядами, посвящёнными земле и смене времён года. Они и сегодня остаются молчаливыми свидетелями истории и культуры.

Эта редкость делает озёра Лигурии особенными: всего два, но оба — как драгоценные камни, которые стоит увидеть своими глазами.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря. Лигурия находится на берегу Лигурийского моря, известного своими чистыми, мелкокаменными берегами (Ривьера).

