Авария у берегов Италии: к морскому гиганту MSC World Europa спешат буксиры и итальянские спасатели

Береговая охрана Италии сообщила, что ситуация на борту круизного гиганта MSC World Europa остаётся стабильной. Погода благоприятная, состояние моря не вызывает опасений, а судно снабдили дополнительными генераторами.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

Инцидент произошёл вечером: около 19:25 компания MSC Cruises подтвердила сбой в системе электроснабжения, связанный с двигателями. В это время лайнер находился примерно в восьми морских милях от Тирренского побережья по пути из Генуи в Неаполь.

Меры безопасности

К судну направили два буксира, которые должны сопроводить его в порт Неаполя. Кроме того, для страховки район патрулируют катера береговой охраны, а также задействован вертолёт. Ситуацию контролирует морской спасательный центр Чивитавеккьи.

Гигант Средиземного моря

MSC World Europa — одно из крупнейших круизных судов в мире и флагман флота компании. Он был введён в эксплуатацию в декабре 2022 года и стал первым лайнером новой серии. Судно вмещает тысячи пассажиров и выполняет маршруты по Средиземному морю длительностью от 7 до 10 дней.

Туры на борту пользуются огромным спросом: цены варьируются в зависимости от даты и категории кают, а большинство рейсов продаются заранее. Лайнер стал символом новой эры для MSC и её амбициозной программы строительства океанских судов.

Перспективы

В ближайшие годы компания готовится представить новые корабли, включая MSC World America, который находится в стадии подготовки. Однако именно World Europa остаётся главной гордостью флота — и причиной столь пристального внимания к любым ЧП на его борту.

Уточнения

Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров, которые, будучи участниками групповой туристической программы, размещены на судне с целью совершения кратковременных туристических посещений одного или нескольких портов.

