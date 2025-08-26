Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Какого вопроса мы ни коснемся в России, везде мы упираемся в вопрос о культуре… — писала газета Русское Слово 27 августа 1908 года
Туризм

Всего в часе езды от Ниццы открывается другой мир — город Грасс. На холмах Прованса он веками хранит свои ароматные тайны. Здесь из ремесла кожевников и парфюмированных перчаток родилась целая индустрия, признанная ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.

Грасс, Прованс
Фото: commons.wikimedia.org by Виньячча76, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грасс, Прованс

Прогулка по старому городу

Узкие улочки, пастельные фасады и каменные лестницы создают атмосферу старинного Прованса. Настоящим центром жизни считается площадь О-Айрес с шумным рынком специй, цветов и местных продуктов.

Архитектурные сокровища

Главная святыня — собор Нотр-Дам-дю-Пюи, в котором хранятся полотна Рубенса и Фрагонара, а также современные витражи. Это место соединяет духовность и искусство.

Парфюмерные дома

Исторические фабрики Fragonard, Molinard и Galimard проводят бесплатные экскурсии: можно увидеть медные перегонные кубы, лаборатории "носов" и прикоснуться к их наследию. Каждый дом имеет свой стиль — от коллекционных флаконов до музейных залов.

Международный музей парфюмерии

Уникальный музей рассказывает историю ароматов от древности до современности. Экспозиция позволяет почувствовать запахи сырья и культовых композиций, а в садах MIP можно прогуляться среди жасмина, роз и апельсиновых деревьев.

Цветочные поля

Окрестности Грасса славятся майской розой, жасмином и туберозой. В сезон можно попасть на фермы и наблюдать сбор урожая. Это редкая возможность увидеть, как рождается будущий парфюм.

Мастер-классы

Гости города могут создать собственный аромат под руководством парфюмера. "Орган ароматов" помогает почувствовать верхние, сердечные и базовые ноты. В конце каждый уносит флакон со своей подписью.

Панорамы Прованса

С высоты 350 метров город открывает виды на Лазурное побережье. А в соседней деревне Гурдон, "орлином гнезде" региона, панорама простирается на сотни километров.

Грасс — это не просто прогулка, а путешествие сквозь запахи, историю и пейзажи, которое навсегда остаётся в памяти.

Уточнения

Грас (фр. Grasse, окс. Grassa; также встречается написание Грасс) — город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, супрефектура одноимённого округа, кантон Грас-1. Грас известен своей парфюмерной промышленностью.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
