Место силы найдено: вода в этих термальных источниках в Греции лечит и омолаживает

2:08
Туризм

В Греции можно найти множество мест с термальными источниками, предлагающих уникальные развлечения и оздоровление для всех возрастов.

остров Кос
Фото: ru.wikipedia.org by Chris Vlachos is licensed under free more info
остров Кос

Горячие ключи бьют прямо из морских глубин, а целебные воды стекают по скалам, насыщаясь полезными веществами и превращая купание в незабываемое событие.

Остров Кос

На юго-востоке острова Кос, примерно в дюжине километров от главного города, притаился небольшой пляж Терма, известный своими горячими источниками, бьющими прямо в море. Рекомендуется оставить автомобиль на возвышенности и пройтись по тропинке, ведущей к этим природным источникам. Не ожидайте классического золотого песка: ландшафт здесь более дикий, с высокими скалами, служащими фоном, и темными галечными берегами, окаймляющими лазурные воды. Температура воды у берега колеблется от 30 до 50 градусов Цельсия, достигая максимума в непосредственной близости от источника. Пляж не оборудован, однако на одном его конце есть небольшое кафе с ограниченным количеством лежаков.

Остров Китнос

Китнос славится своими теплыми водами, известными как "термия". В северо-восточной части острова, находятся два горячих источника.

Источник Святых Бессребреников

Первый источник — солёный, с температурой около 36°C, считается полезным при катаракте и ревматических заболеваниях. Он расположен в старинной купальне.

Источник Какаву

Второй источник имеет температуру до 52°C, а его вода содержит бромид, йодид и хлорид натрия, и считается эффективным при различных кожных заболеваниях.

Чтобы насладиться горячими ваннами, достаточно пройтись от пристани, где труба доставляет горячую воду в море. Местные жители отгородили крупными камнями небольшие природные "бассейны", где собирается теплая вода, создавая идеальные условия для расслабляющего купания, сообщает travel.

Уточнения

Ревмати́зм — системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией патологического процесса в оболочках сердца.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
