Делать деньги на туристах нелегально больше не получится: гидов без аттестации начнут наказывать

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России пресекут нелегальную работу гидов-проводников и экскурсоводов. Их начнут штрафовать с 6 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Экскурсия

Суммы штрафов будут немаленькие.

Новые поправки в закон касаются как экскурсоводов, которые показывают туристам города и музеи, так и гидов-проводников, работающих на сложных и экстремальных маршрутах, в том числе горных и водных.

Гидам было необходимо пройти аттестацию и войти в реестр еще с 1 марта. Тех, кто игнорирует правила, накажут.

Штрафы за работу без включения в федеральный реестр экскурсоводов и гидов — от 7 до 10 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц (туркомпаний, например), при повторном нарушении 30 — 50 тысяч рублей и 100 — 150 тысяч рублей соответственно.

За то, что руководитель тургруппы, отправляющейся на опасный маршрут, например, в горы, не сообщил о планах в МЧС и местные органы власти — от 7 до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении от 30 до 50 тысяч рублей.

Если туристов на сложном маршруте, ведет гид-проводник без аттестации или их вообще отправляют одних — от 20 до 40 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч рублей для юрлиц. При повторном нарушении 50 — 70 тысяч рублей и 150 — 200 тысяч рублей соответственно, сообщает KP. RU.

Уточнения

Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности

