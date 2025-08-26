В Кузбассе открыли выставку, которую называют первым шагом к большому культурному кластеру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Кузбасском музее изобразительных искусств стартовал проект, которого ждали все поклонники русского искусства. Русский музей привёз в Кемерово 40 работ Ивана Шишкина — одного из самых известных и любимых пейзажистов XIX века.

Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии Иван Шишкин
Фото: commons.wikimedia.org by Christie's, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии Иван Шишкин

От ранних этюдов до вершин мастерства

Экспозиция выстроена в хронологическом порядке. Гости музея могут проследить путь Шишкина — от первых опытов до поздних шедевров.

Среди ранних картин — "Вид в окрестностях Петербурга", за который художник получил малую серебряную медаль Академии художеств. Особое место занимают этюды с Валаама: "Вид на острове Валааме. Местность Кукко", "Пейзаж с охотником. Остров Валаам". В экспозиции есть и уникальный этюд "И. И. Шишкин и А. В. Гине в мастерской на острове Валааме", где запечатлена атмосфера художественных путешествий 1860-х годов.

После окончания Академии живописец ездил в Германию и Швейцарию, но именно русские леса вдохновляли его больше всего, пишет Сiбдепо. Внимание к дереву, травинке, игре света и мельчайшим деталям стало визитной карточкой Шишкина.

Точность, соперничающая с фотографией

Научный сотрудник музея Оксана Быкова напомнила, что деревенские пейзажи и сцены из жизни крестьян занимали важное место в творчестве мастера. Особенно в ту эпоху, когда живопись конкурировала с фотографией. Именно тогда Шишкин создал знаменитый этюд "Травки", который поражает своей иллюзорной точностью.

К позднему периоду относятся "Дорожка в лесу" (1880) и "Ручей в березовом лесу" (1883). Эти работы показывают мастерство художника в передаче света и сложных состояний природы.

Работы, которые редко покидают Русский музей

Заместитель генерального директора Русского музея Анна Цветкова подчеркнула, что такие произведения, как "Тропинка в лесу", "Ручей в березовом лесу", "Травки" и "Дубы", крайне редко покидают Санкт-Петербург.

"У нас очень много в этом году юбилейных дат, но самый главный — 130 лет Русскому музею. И сегодня мы открываем этот грандиозный проект. И мне бы очень хотелось, чтобы все понимали, что он не только грандиозный для Кемерова, для Кузбасса, а грандиозный для всей Сибири. По сути — это первый шаг к открытию большого культурного кластера, а точнее филиала Русского музея", — отметила Цветкова.

Время и место

Выставка Ивана Шишкина в Кемерове будет работать до 30 ноября 2025 года. Для посетителей это возможность совершить настоящее путешествие в мир природы России глазами художника, чьи полотна называют "энциклопедией русского леса".

Уточнения

Ива́н Ива́нович Ши́шкин (13 (25) января 1832, Елабуга, Вятская губерния — 8 (20) марта 1898, Санкт-Петербург) — русский живописец и график, один из самых знаменитых пейзажистов пореформенной эпохи, создатель хрестоматийной картины "Утро в сосновом лесу".

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
