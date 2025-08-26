Активный отдых и умиротворение: где в Индонезии можно купаться без толп туристов

Пока Бали собирает толпы туристов, его "тихая сестра" Ломбок хранит уголки, где природа остаётся нетронутой. Одно из таких мест — пляж Мавун, уютная бухта в форме подковы, всего в 20 минутах от популярной Куты.

Фото: flickr.com by Bradley Weber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пляж Мавун, Ломбок

Атмосфера и природа

Белоснежный песок, бирюзовая вода и холмы, обрамляющие побережье, делают Мавун совершенно особенным. Здесь нет шумных клубов и бесконечных рядов лежаков — только лодки рыбаков у берега, детвора с украшениями ручной работы и ленивый шёпот кокосовых пальм.

Купание и отдых

Изогнутая форма бухты защищает её от волн, поэтому вода здесь кристально спокойная — идеальное место для купания и отдыха с детьми. Но тем, кому хочется немного драйва, стоит отправиться на восточную часть пляжа: там бывают волны, подходящие для лёгкого сёрфинга или игр в воде.

Пешие прогулки

Любители активного отдыха могут подняться на один из соседних холмов. Официальных троп нет, но виды сверху впечатляют: вся бухта открывается словно на ладони. Правда, идти придётся осторожно — местами рельеф сложный.

Как добраться

От международного аэропорта Ломбока дорога займёт около 45 минут. По пути путешественники проезжают через Куту — городок с ресторанами, отелями и курортами, где удобно задержаться.

Полезные детали

На въезде взимается символическая плата за парковку — около 10 000 рупий (менее доллара). Это помогает местным поддерживать пляж в чистоте. Удобств немного: можно арендовать зонтики и шезлонги, купить напитки в варунгах. Но лучше взять с собой воду и закуски — тогда отдых будет максимально комфортным.

Уточнения

Ломбо́к (Lombok на старояванском языке — прямой, честный) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён Ломбокским проливом от острова Бали, с востока — проливом Алас от острова Сумбава.

