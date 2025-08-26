Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречка дешевеет или дорожает: эксперты объяснили ситуацию на рынке в 2025 году
Эксперт Бондарь: как жильцы могут зарабатывать на общем имуществе
Матвиенко о Евровидении и Интервидении: раскрыта ключевая разница
Молдавия объявила войну России: Кишинев душит посольство санкциями
Вы до сих пор моете курицу? Это опасная ошибка, которая заражает всю кухню
Дженнифер Лопес показала редкий снимок с одним из своих 17-летних близнецов
Франция на грани взрыва: Движение 10 сентября сотрясёт страну
76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте
Плесень спасает, а не убивает: шокирующая правда о семенах помидоров

Активный отдых и умиротворение: где в Индонезии можно купаться без толп туристов

1:52
Туризм

Пока Бали собирает толпы туристов, его "тихая сестра" Ломбок хранит уголки, где природа остаётся нетронутой. Одно из таких мест — пляж Мавун, уютная бухта в форме подковы, всего в 20 минутах от популярной Куты.

пляж Мавун, Ломбок
Фото: flickr.com by Bradley Weber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пляж Мавун, Ломбок

Атмосфера и природа

Белоснежный песок, бирюзовая вода и холмы, обрамляющие побережье, делают Мавун совершенно особенным. Здесь нет шумных клубов и бесконечных рядов лежаков — только лодки рыбаков у берега, детвора с украшениями ручной работы и ленивый шёпот кокосовых пальм.

Купание и отдых

Изогнутая форма бухты защищает её от волн, поэтому вода здесь кристально спокойная — идеальное место для купания и отдыха с детьми. Но тем, кому хочется немного драйва, стоит отправиться на восточную часть пляжа: там бывают волны, подходящие для лёгкого сёрфинга или игр в воде.

Пешие прогулки

Любители активного отдыха могут подняться на один из соседних холмов. Официальных троп нет, но виды сверху впечатляют: вся бухта открывается словно на ладони. Правда, идти придётся осторожно — местами рельеф сложный.

Как добраться

От международного аэропорта Ломбока дорога займёт около 45 минут. По пути путешественники проезжают через Куту — городок с ресторанами, отелями и курортами, где удобно задержаться.

Полезные детали

На въезде взимается символическая плата за парковку — около 10 000 рупий (менее доллара). Это помогает местным поддерживать пляж в чистоте. Удобств немного: можно арендовать зонтики и шезлонги, купить напитки в варунгах. Но лучше взять с собой воду и закуски — тогда отдых будет максимально комфортным.

Уточнения

Ломбо́к (Lombok на старояванском языке — прямой, честный) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён Ломбокским проливом от острова Бали, с востока — проливом Алас от острова Сумбава.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Мир. Новости мира
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Дженнифер Лопес показала редкий снимок с одним из своих 17-летних близнецов
Франция на грани взрыва: Движение 10 сентября сотрясёт страну
76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте
Плесень спасает, а не убивает: шокирующая правда о семенах помидоров
У зла есть свой запах: собаки способны унюхать адреналин и дурные намерения человека
Когда лучше делать пластику: хирург Зленко советует планировать операции на осень
Киркоров раскрыл планы на 1 сентября: в какую школу в этом году пойдут дети певца
Лососевая икра становится доступнее? Что происходит с ценами
Кнэрсборо: английский город среди холмов Йоркшира, в котором оживают истории прошлого
Христианский бодибилдер рассказывает, как фитнес служит Богу: Ваше тело — храм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.