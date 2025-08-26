Кнэрсборо: английский город среди холмов Йоркшира, в котором оживают истории прошлого

В Северном Йоркшире есть город, где история, мифы и живописные пейзажи переплетаются самым удивительным образом. Это Кнэрсборо — место, куда приезжают за атмосферой древности, прогулками у реки и мистическими легендами.
Главная загадка города — пещера, связанная с именем Урсулы Саутейл, больше известной как Мать Шиптон. Согласно преданиям, она жила здесь в XVI веке и обладала даром предвидения.
В пещере работает музей, а рядом можно увидеть уникальный Окаменевший колодец, вода которого превращает предметы в "камень". Считается, что это старейшая туристическая достопримечательность Англии.
История Кнэрсборо начинается с замка XII века. Его руины сохранились до наших дней, а сегодня территория превратилась в общественный парк. С башни открываются виды на знаменитый виадук XIX века, а музей "Здание суда" хранит артефакты из прошлого города.
"Музей небольшой, но экспонаты там впечатляющие и отлично передают атмосферу", — пишет один из посетителей.
После прогулки загляните в Marigold Cafe & Boating — там можно перекусить, полюбоваться рекой и даже арендовать лодку. А если хочется основательного обеда, отправляйтесь в чайную "Гадкий утенок", где подают рыбу с чипсами и традиционный печёный картофель.
До Кнэрсборо удобно доехать из аэропорта Лидс-Брэдфорд автобусом Flyer A2, пересев на поезд Northern. Из Лондона поездка займёт менее трёх часов.
Для романтичного отдыха подойдёт Teardrop Cottage, а для тех, кто ценит простор и удобства, — The Knaresborough Inn.
И не забудьте заглянуть на рынок, работающий по средам с XIII века: там можно купить сувениры и попробовать местные деликатесы.
Йо́ркшир (англ. Yorkshire,) — историческое графство в северной Англии, самое большое территориальное образование такого рода в регионе. Поверхность графства чрезвычайно разнообразна: на северо-западе находятся самые высокие горы в Англии, в других местах голые болота, чередующиеся с плодороднейшими областями.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.